HOROSCOP DRAGOSTE 7 NOIEMBRIE. Gemenii sunt într-o nouă fază cu dragostea, Capricornii au o atitudine matură în relație

HOROSCOP DRAGOSTE 7 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, JOI 7 noiembrie 2019. Soarele este in Scorpionul cel sexy, iar Luna in visatorul Pesti, ambele semne de apa. Mai mult, cele doua astre isi dau mana pentru a avea mai multa satisfactie in vietile noastre.

HOROSCOP DRAGOSTE 7 NOIEMBRIE. Suntem pregatiti sa lasam in urma trecutul pe masura ce mai multa informatie iese la lumina. Mercur este retrograd in Scorpion si ne ajuta sa scoata din strafunduri informatii vindecatoare. Ne aflam intr-o calatorie de descoperire in aceasta luna, deci sa profitam ca Luna se armonizeaza cu Soarele astazi, aducand stare de bucurie in viata amoroasa. Relatiile trec printr-o etapa buna si avem nevoie de asemenea zile. Chiar daca este un moment ce trece, el e important.

HOROSCOP DRAGOSTE 7 NOIEMBRIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 7 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Se anunta o zi minunata alaturi de persoana iubita. Incearca sa nu te gandesti la problemele de zi cu zi si sa te lasi purtat pe aripile romantismului. Daca nu ti-ai gasit inca sufletul pereche, iesi in oras: nu stii niciodata pe cine poti intalni.

HOROSCOP DRAGOSTE 7 NOIEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Surprizele placute vin una cate una in viata ta amoroasa. Nu-i asa ca este incantator? Si indiferent ca ai pe cineva sau esti singur te asteapta o noapte pasionala, romantica. Tot ce ai de facut este sa te relaxezi si sa te bucuri de ea.

HOROSCOP DRAGOSTE 7 NOIEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Viata amoroasa intra intr-o noua faza. Esti indragostit si te bucuri de relatia romantica perfecta pe care o ai cu partenerul. Asa este viata cand ai alaturi o persoana care te iubeste cu adevarat si careia ii pasa de tine si de nevoile tale. Inca singur? Ce-ar fi sa treci la actiune? Flirteaza un pic cu persoana care ti-a atras atentia si invit-o in oras.

