HOROSCOP DRAGOSTE 7 SEPTEMBRIE. Vărsătorii sunt romantici, Scorpionii ies din rutină

HOROSCOP DRAGOSTE 7 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru SAMBATA 7 SEPTEMBRIE 2019. O zi de weekend palpitanta, cu un benefic trigon intre Venus, planeta iubirii, aflata in Fecioara, si Pluto, aflat in Capricorn, dar si o opozite intre Mercur (aflat in Fecioara) si visatorul Neptun (aflat in Pesti). Venus in trigon cu Pluto adauga intensitate si pasiune in relatii . Vei simti mai profund sentimentele pentru cei dragi, in special partener. Este un timp bun pentru relatii intime din cauza dorintei crescute de iubire si afectiune. Poti simti un tip misterios de atractie sexuala cu tenta karmica. Si o noua relatie poate fi foarte intensa, daca apare, si poate implica o complicatie sentimentala sau o relatie in afara cuplului.

Iata ce va rezerva astrele in amor in aceasta zi:

HOROSCOP DRAGOSTE 7 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Este momentul sa petreci mai mult timp impreuna cu partenerul de cuplu si sa va implicati in activitati ce va apropie. Concentreaza-te pe lucrurile pozitive si scapa de anxietatea care iti strica relatia de cuplu. Daca nu ti-ai gasit sufletul pereche nu sta cu mainile in san, inchis in casa. Iesi cu prietenii, pentru ca undeva, o persoana asteapta dragostea ta.

HOROSCOP DRAGOSTE 7 SEPTEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Armonia domneste in viata ta sentimentala. Lucrurile merg bine asa ca bucura-te de acest context astral favorabil. Daca esti inca singur, nu vegeta pe canapea, plangandu-ti singur de mila. Nu schimbi nimic daca te comporti astfel, ba mai mult iti faci rau singur.

HOROSCOP DRAGOSTE 7 SEPTEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Starea ta pozitiva are un impact excelent si asupra vietii de cuplu. Vei gasi noi modalitati de a te apropia de jumatatea ta, lucru ce va intari fundatia pe care este construita relatia voastra. Singur? Aduna-ti curajul si abordeaza persoana pe care ai pus ochii. Rezultatul va fi pe masura eforturilor depuse.

