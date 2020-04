Horoscop dragoste 8 aprilie 2020. Berbecii sunt dezamăgiți, Taurii își găsesc iubirea

Mergi spre iubire! Coooperarea este o conditie de baza cand Luna este in Balanta si mai e si plina pentru ca impreuna suntem mai puternici.

Formeaza acele relatii cheie si acele parteneriate alaturi de care sa traversezi aceasta perioada. Iubirea e cheia. Da si primeste. Nu sta singur.

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Horoscop dragoste 8 aprilie 2020 pentru Berbec

Viata amoroasa poate trece printr-un con de umbra care sa te intristeze. Dar nu este cazul sa dramatizezi. Depinde de tine sa-ti pui viata in ordine si sa readuci soarele in cuplul tau. Daca esti singur, de ce nu incerci sa comunici mai mult cu prietenii in sfera online. Nu te izola, chiar daca stai in izolare!

Horoscop dragoste 8 aprilie 2020 pentru Taur

Esti intr-o dispozitie romantica si daca exista cumva probleme la tine in cuplu, cu siguranta vei gasi calea pentru a le depasi impreuna cu partenerul. Daca esti singur, te simti sexy si gata sa cuceresti pe oricine. Succes in online!

Horoscop dragoste 8 aprilie 2020 pentru Gemeni

Ai ocazia sa te apropii de partenerul de cuplu. Petreceti mai mult timp impreuna, deci acum este momentul sa iti arati latura dragastoasa si romantica. Daca esti singur, poti aborda persoana de care esti interesat. Sun-o sau trimite-i un mesaj cu care sa spargi gheata.

