HOROSCOP DRAGOSTE 8 IUNIE. Berbecii își fac planuri cu persoana iubită, Gemenii pun lucrurile la punct în relație

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 8 IUNIE. Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, sambata 8 iunie 2019. Saptamana de lucru s-a incheiat iar tie iti este gandul la vacanta. Nici nu e de mirare avand in vedere contextul astral favorabil desfatarii. Luna este in Leu, zodie iubitoare de distractie. In plus, face cuadratura cu Venus, planeta iubirii, dar si trigon cu norocosul Jupiter. Ceea ce se traduce printr-o stare de euforie, entuziasm si bucurie. Fa orice iti face inima sa cante si iti anima starea de spirit!

HOROSCOP DRAGOSTE 8 IUNIE. Iata ce-ti rezerva azi astrele in plan amoros.

HOROSCOP DRAGOSTE 8 IUNIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Impreuna cu partenerul faceti planuri de toate felurile. Impreuna veti gasi cele mai bune solutii. Daca esti singur, nu te ascunde in casa. Iesi mai des daca vrei sa-ti intalnesti jumatatea.

HOROSCOP DRAGOSTE 8 IUNIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Totul se desfasoara in termeni buni in Paradisul vostru conjugal. Urmeaza alte planuri care va incanta inimile. Daca esti singur, fii mai deschis. In curand iti vei imbratisa marea dragoste.

HOROSCOP DRAGOSTE 8 IUNIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Daca te plangi mereu si nu incerci sa rezolvi ceva, nu ai nicio sansa sa treci peste aceasta perioada critica. O discutie serioasa cu partenerul tau te va ajuta sa puneti lucrurile la punct. Daca esti singur, pregateste-te de o intalnire interesanta. Vei simti in curand fluturasi in stomac.

