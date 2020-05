Horoscop dragoste 8 mai. Gemenii vorbesc mult cu partenerul de cuplu, Scorpionii au parte de suișuri și coborâșuri

Horoscop dragoste 8 mai. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Conversatia cu partenerul de cuplu te poate ajuta sa depasesti un moment mai dificil. Daca esti singur, nu va mai dura mult pana cand sa-ti intalnesti jumatatea. O cunostinta comuna va poate prilejui marea intalnire.

Horoscop dragoste 8 mai.TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Ai grija cum te comporti azi in preajma persoanei iubite sau nu spui sau faci ceva gresit. Sunteti amandoi la limita asa ca orice lucru poate declansa lupta. Iar vorbele spuse la manie pot rani grav. Esti singur? Ai mai multa grija de modul in care arati. Fa-ti somnul de frumusete, relaxeaza-te. In curand va veni si clipa ta de glorie.

Horoscop dragoste 8 mai. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Trebuie sa vorbesti cu partenerul de cuplu din cauza situatiei in care te afli. Actioneaza inainte de a fi prea tarziu si sa se inchida de tot canalele de comunicare dintre voi doi. Daca esti singur, in cautarea iubirii, incepe mai intai sa te iubesti pe tine. Apoi vei intelege ce anume cauti la un viitor partener.

