HOROSCOP DRAGOSTE 8 OCTOMBRIE. Gemenii trebuie să-și exprime sentimentele în fața persoanei iubite, Peștii trebuie să ia decizii importante în viața de cuplu

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 8 OCTOMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, MARTI 8 OCTOMBRIE 2019. Venus intra in misteriosul Scorpion astazi si va sta toata luna octombrie, la 1 noiembrie ajungand in optimisul Sagetator. Venus in Scorpion aduce alte nuante relatiilor noastre. Poti avea incredere intr-o persoana? Relatiile sunt despre incredere si intimitate, bani si putere cu Venus in Scorpion.

HOROSCOP DRAGOSTE 8 OCTOMBRIE. Si desi acestea sunt mereu subiecte delicate, trebuie sa te lasi pe pana lui Venus, care prefera ca totul sa fie personal, si sa te scufunzi in adancimile acestor teme, asa cum ii place Scorpionului.

Dragostea si relatiile sunt preocuparea principala a lui Venus iar Scorpionul doreste orice, fie amor fie ura, numai nu indiferenta. Venus in Scorpion nu este un tranzit relaxat, superficial ci profund, adanc, intens, pasional. Daca nu esti dispus sa fii si tu asa in relatiile tale, vei avea un tranzit dificil pana pe 1 noiembrie. Lasa-te dus de aceasta energie si vezi unde ajungi.

HOROSCOP DRAGOSTE 8 OCTOMBRIE. Iata un nou mesaj de la ingerii pazitori ai iubirii pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 8 OCTOMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Relatia de cuplu ar putea merge excelent daca ai lasa deoparte micile gelozii si sa-ti asculti mai mult jumatatea. Daca esti singur, ai putea intalni la serviciu o persoana care te va face sa-ti schimbi atitudinea fata de viata ta sentimentala.

HOROSCOP DRAGOSTE 8 OCTOMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

A sosit ziua in care te poti aseza la masa impreuna cu partenerul de viata si sa vorbiti despre relatia de cuplu, si sa rezolvati problemele care v-au dat batai de cap in ultima perioada. Daca esti singur, ai sansa de a intalni o persoana interesanta azi. Te asteapta surprize placute.

HOROSCOP DRAGOSTE 8 OCTOMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Trebuie sa-ti exprimi mai des sentimentele si sa-ti declari dragostea pentru persoana iubita. Cu atat mai mult cu cat atitudinea ta necorespunzatoare din ultima vreme poate genera probleme si discutii pe care nu ti le doresti. Esti singur? Cineva de la birou iti va da o invitatie. Nu ar trebui sa o refuzi pentru ca nu ai absolut nimic de pierdut.

