HOROSCOP DRAGOSTE 9 IULIE. Leii au o zi minunată în doi, Scorpionii au o relație extrem de tensionată

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 9 IULIE. Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, MARTI 9 IULIE 2019. Chiron in Berbec se afla in stationare retrograda fix langa calcaiul lui Mercur, tot retrograd. Mai mult, Soarele este in opozitie cu Saturn aflat in Capricorn. Urmeaza un val puternic de vindecare, fix inainte ca Saturn sa traga linie dupa jumatatea lui 2019 si sa faca calcule.



HOROSCOP DRAGOSTE 9 IULIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Astazi vei petrece cateva ore placute alaturi de partenerul de cuplu, insa ai grija ca gandurile negative sa nu-ti strice buna dispozitie. Daca esti singur, poti intalni o persoana speciala fix cand te astepti mai putin.

HOROSCOP DRAGOSTE 9 IULIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Este o zi excelenta pentru a lua decizii legate de viata ta amoroasa. Scapa de tot ceea ce impiedica sa te distrezi pe cinste. Daca nu ai intalnit pe cineva care sa-ti faca inima sa tresara, sunt sanse mari sa te reintalnesti cu o iubire din trecut si sa va bucurati de o noapte fierbinte. Asteapta-te la surprize placute astazi!

HOROSCOP DRAGOSTE 9 IULIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Trebuie sa iti deschizi inima in fata partenerului si sa nu ma tii toate problemele numai pentru tine. Dupa o astfel de discutie, nu doar ca te vei simti mai bine, insa impreuna veti putea gasi cele mai bune solutii. Daca esti singur, te asteapta o seara minunata. Traieste clipa si nu te stresa in legatura cu viitorul.

