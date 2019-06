HOROSCOP DRAGOSTE 9 IUNIE. Taurii sunt înconjurați de iubire, Gemenii au parte de vibrații ridicate

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 9 IUNIE. Iubirea este o energie, o vibratie de o anumita frecventa. Ca sa atragem, mentinem si daruim dragoste avem nevoie sa traim in frecventa dragostei. Saptamanal, Duminica, ingerii iubirii trimit zodiilor un mesaj de ajutor despre ce avem de facut ca sa avem iubire in viata noastra.

HOROSCOP DRAGOSTE 9 IUNIE. Fiecare persoana are propriii sai ingeri pazitori, indiferent de rasa, cultura sau religia de care apartine. Chiar si persoanele care spun ca sunt atee, materialiste convinse sau cele care refuza sa creada intr-o alta dimensiune decat cea terestra, au ingeri pazitori care le trimit necontenit semne si mesaje.

HOROSCOP DRAGOSTE 9 IUNIE. Ingerii sunt entitati spirituale pe care ii poti simti daca esti ancorat in prezent. Ingerii pazitori te pot ghida prin mesaje, vise sau “strafulgerari”, flash-uri de inspiratie, meditatie sau simturi. Ingerii iti atrag intotdeauna atentia si iti lasa mesaje, insa acestea pot fi prea “discrete” ca sa le poti identifica. Insa, daca exersezi si te concentrezi pe aceste lucruri, incet-incet vei reusi sa le poti indentifica.



HOROSCOP DRAGOSTE 9 IUNIE. Iata un nou mesaj de la ingerii pazitori ai iubirii pentru fiecare zodie :

HOROSCOP DRAGOSTE 9 IUNIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Ingerii iubirii iti transmit ca cea mai mare responsabilitate a ta nu este actiunea, desi pare opusul a ce stiai. Cea mai mare responsabilitate a ta este ca mai intai sa iti imaginezi ce vrei in materie de dragoste, sa visezi ce vrei, sa simti bucuria implinirii a ceea ce vrei in toata fiinta ta. Aceasta este baza de pe care pornesti sa actionezi ! Si abia apoi poti trece sa faci actiunile concrete necesare pentru a-ti implini dorinta. Implinirea va fi usoara pentru ca in asta consta Legea Atractiei. Tu creezi, practic, din starea de bucurie si apoi iti mentii armonia vibrationala la acelasi nivel, iar Universul gaseste o cale sa iti aduca la implinire dorinta sau ceva mai bun.

Indemnul ingerilor iubirii : Invata zilnic cum sa iti creezi fericirea

HOROSCOP DRAGOSTE 9 IUNIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Ingerii iubirii te incurajeaza sa faci in mod repetat si suficient de mult orice poti ca sa ajungi la acelasi nivel vibrational cu starea de bine, sa fii in aliniament cu Spiritul inalt, si abia apoi sa actionezi spre ce vrei in materie de amor. Ei te incurajeaza sa nu mai traiesti in emotia fricii si deci sa nu mai faci actiuni ce au la baza frica. Ei te sustin sa faci orice poti sa urci pe scara vibratiei.

Indemnul ingerilor iubirii : Actioneaza numai dupa ce te simti bine

HOROSCOP DRAGOSTE 9 IUNIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Ingerii iubirii iti transmit ca, atunci cand vibratia ta este ridicata, generata astfel de gandurile si emotiile tale pozitive, inseamna ca esti aliniat cu Sinele tau interior divin, care este intotdeauna pe vibratia cea mai ridicata. Fiind in acord cu Sinele, dragostea iti vine si se mentine usor pentru ca ea e la acelasi nivel de energie cu Sinele tau. Este distractiv sa simti cum esti in mijlocul acestui act de creatie si stii ca lucrurile vor iesi bine, indiferent in cat timp. Nu te limita in timp si spatiu. Tot ce conteaza este sa creezi din vibratie ridicata ca sa obtii rezultate de vibratie ridicata.

Indemnul ingerilor iubirii : Tu iti creezi viata in fiecare clipa, nu uita.

