HOROSCOP DRAGOSTE 9 MARTIE. Berbecii trebuie să se ferească de dispute, Săgetătorii sunt tensionați în relație

HOROSCOP DRAGOSTE 9 MARTIE. Vei simti din plin aceste miscari. Ah, sa mai spunem ca Mercur, planeta conducatoare a Fecioarei, intra in stationare inainte de a iesi din retrograd si a incepe miscarea directa prin Varsator?

HOROSCOP DRAGOSTE 9 MARTIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 9 MARTIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Daca esti intr-o relatie serioasa cel mai bine este sa ai o stare de spirit pozitiva si sa incerci sa nu te concentrezi pe probleme sau sa te implici in dispute. In acest fel vei putea sa ramai relaxat. Esti singur? S-ar putea sa ai noroc si dragostea vietii tale sa-ti cada chiar in brate.

HOROSCOP DRAGOSTE 9 MARTIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

A sosit vremea sa nu te mai prefaci ca totul este perfect in relatia de cuplu si sa privesti adevarul in ochi. Vorbeste deschis cu persoana iubita si nu evitati lucrurile care va enerveaza pe amandoi, In acest fel, va veti regasi placerea de a fi impreuna. Daca esti singur, fii mai deschis sa intalnesti oameni noi. Printre acestia este posibil sa se afle si viitoarea ta jumatate.

HOROSCOP DRAGOSTE 9 MARTIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Lucrurile merg bine din punctul de vedere al vietii sentimentala, insa exista loc de imbunatatire. Arata-i persoanei iubite ce simti pentru ea si asigur-o ca nu exista niciun subiect pe care nu l-ai discuta cu ea. Singur? Libidoul tau se afla la cote inalte asa ca nu vei trece neobservat. Sunt sanse mari sa intalnesti chiar azi o persoana foarte interesanta.

