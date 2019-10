HOROSCOP DRAGOSTE 9 OCTOMBRIE. Fecioarele trebuie să-și păstreze calmul, Gemenii vorbesc deschis cu persoana iubită

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 9 OCTOMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, MIERCURI 9 OCTOMBRIE 2019. Marte este planeta actiunii si are o energie razboinica si impulsiva. Ce poate iesi cand este in opozitie cu Chiron, astrul ce doreste sa ne vindece ranile sufletesti? Da, asta se intampla astazi, deci se lasa cu subiecte importante pentru fiecare. Marte opus lui Chiron tulbura unele rani vechi dar e bine pentru ca este sansa ta sa te ocupi de ele. Mai mult, sa le cauterizezi o data pentru totdeauna! In fiecare din noi exista un animal ranit care isi scoate cand si cand capul sa fie vazut.

HOROSCOP DRAGOSTE 9 OCTOMBRIE. Iata previziunile astrale pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 9 OCTOMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Impreuna cu partenerul de cuplu vei petrece cateva ore minunate si va veti distra facand planuri de viitor. Daca esti singur, tine-ti ochii deschisi: ceea ce crezi ca este un simplu flirt, s-ar putea dovedi ceva mult mai important.

HOROSCOP DRAGOSTE 9 OCTOMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Relatia de cuplu trece printr-o perioada excelenta. In plus, partenerul de cuplu te surprinde prin initiativele si propunerile sale care vor influenta viitorul vostru comun. Esti singur? Este o zi numai buna pentru a aborda persoana care ti-a rapit inima.

HOROSCOP DRAGOSTE 9 OCTOMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Este momentul sa vorbesti deschis cu jumatatea ta despre anumite probleme care va afecteaza viata de cuplu. Daca ajungeti la concluzia ca nu puteti face nimic poate ca ar trebui ca fiecare sa-si vada de drumul sau. Singur? In curand vei gasi dragostea pe care o cauti. Nu renunta!

