HOROSCOP DRAGOSTE 9 SEPTEMBRIE. Berbecii trebuie să vorbească deschis cu partenerii lor, Racii sunt pe cale să pună punct unei relații

HOROSCOP DRAGOSTE 9 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, LUNI 9 septembrie 2019. Incepe o saptamana speciala in care avem Luna plina in Pesti iar doua planete personale importante pentru noi, Venus si Mercur, parasesc zodia Fecioara, schimband registrul energetic. Insa pana atunci, astazi au loc doua aspecte astrale norocoase, doua trigoane, de care e bine sa stim si sa profitam. Mercur e in trigon cu Pluto iar Marte e in trigon cu Saturn. Ce inseamna pentru noi acest lucru ?

HOROSCOP DRAGOSTE 9 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Daca astepti de multa vreme momentul ideal pentru o discutie deschisa cu partenerul de cuplu, astazi este ziua aceea. Daca, pe de alta parte, esti singur este timpul sa-ti pui un zambet pe fata si sa iesi pentru a intalni oameni noi.

HOROSCOP DRAGOSTE 9 SEPTEMBRIE.TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Stelele iti favorizeaza viata amoroasa, mai ales daca nu esti intr-o relatie stabila. Este cea mai buna zi pentru a iesi si a te bucura de iubire sau sa-ti gasesti jumatatea. Daca esti intr-o relatie, renunta la egoism. Petrece timp alaturi de persoana iubita care nu trece prin cea mai buna perioada a vietii sale si are nevoie de iubirea si intelegerea ta. Asa nu doar ca iti vei imbunatati relatia, ci te vei simti si foarte mandru de tine. In schimb, daca nu ti-ai gasit jumatatea, sunt sanse mari ca acest lucru sa se schimbe chiar azi. Este posibil sa-ti intalnesti sufletul pereche.

HOROSCOP DRAGOSTE 9 SEPTEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Viata ta personala este confuza, lucru ce te enerveaza la culme. Asa ca nu este o idee prea buna sa pornesti o discutie cu partenerul de cuplu. Dupa ce iti dai seamna ce nu functioneaza, poti incepe procesul de rezolvare a problemei. Astel, vei putea pune lucrurile in ordine si sa elimini haosul. Esti singur? S-ar putea sa te reconectezi cu o fosta iubire.

