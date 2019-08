HOROSCOP DRAGOSTE AUGUST. Racii comunică bine, Peștii sunt sociabili

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE AUGUST. Horoscopul de dragoste al lunii AUGUST 2019 a sosit si o data cu el sosesc si multiplele evenimente astrale ce au loc in aceasta ultima luna de vara. Dupa o luna iulie extrem de dificila pentru multa lume, august va fi perceputa ca o portie vitala de aer proaspat vindecator. Daca in iulie am avut cu totii de-a face cu eclipsele plus unele opozitii dificile de pe axa Rac-Capricorn, luna august nu are nimic din toate acestea. In afara de doua cuadraturi ale lui Uranus si doua Luni noi si una plina, luna august nu aduce aspecte provocatoare, ci din contra, oportunitati si sanse nesperate.

HOROSCOP DRAGOSTE AUGUST. In prima parte a lunii, sa luam cu totii o binemeritata pauza de la stres si sa ne bucuram de viata si iubirea fierbinte. Din pricina energiei stralucitoare si benefice data de Soarele in Leu si de Jupiter, acest timp din august este cea mai buna perioada din an in care sa ne distram si sa savuram viata asa cum este ea. In a doua parte a lunii, energia se schimba incet incet din cea a Leului spre cea a Fecioarei (Soarele, Marte, Venus, Mercur vor intra in Fecioara) si ne vom transforma intr-o masina de productivitate. In august, ai dorinte mari, joci tare, muncesti tare dar ai si rezultate pe masura. Si cel mai bine este ca aceasta munca se va simti cu placere. Da, este posibil asa ceva in august!



HOROSCOP DRAGOSTE AUGUST. Iata cum iti influenteaza astrele dragostea in luna august 2019.

HOROSCOP DRAGOSTE AUGUST. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Aceasta luna marcheaza inceputul unei perioade de maturitate in amor. Ai trecut printr-o perioada nepotrivita pentru standardele tale. Acum ai puterea de a discerne intre ceea ce-ti doresti cu adevarat si ceea ce este doar un simplu moft. Poti clarifica in interiorul tau atat greselile si grijile, cat si planurile de viitor. In acest proces vei indrazni mai mult sa ceri, dar vei putea si sa daruiesti mai mult. Daca esti singur, mai multa incredere de sine este binevenita.

HOROSCOP DRAGOSTE AUGUST. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

In viata amoroasa vei gasi o modalitate de a rezolva o problema ce te-a influentat luni la rand. Viata sociala a fost afectata considerabil. Dar ai prilejul acum sa-ti refaci toate contactele, iar comunicarea cu persoanele respective sa-ti aduca beneficii. Daca esti intr-o relatie de cuplu, alege atent semnalele pe care i le transmit partenerului, astfel incat sa nu generezi confuzii. De asemenea, fii atent la ceea ce-ti spune el. Este posibil sa se simta neglijat si e cazul sa ieri urgent masuri ca sa repari situatia. Cei singuri au sansa sa isi intalneasca perechea.

HOROSCOP DRAGOSTE AUGUST. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Relatia cu partenerul de cuplu capata o tenta erotica si pasionala. Dorintele si ambitiile voastre sunt asemanatoare si veti avea sansa de a va reindragosti. Pot aparea cateva dificultati la unul dintre voi legate de obiceiurile de rutina, tabieturi si incapatanare, insa cu diplomatie si flexibilitate se poate rezolva orice. Nimic nu va putea sa incurce echilibrul si linistea sufleteasca. Mai poate aparea o problema de familie ce trebuie rezolvata imediat. Poti intra in conflict cu o ruda, dar daca iti clarifici pozitia si esti strict cu limitele impuse celorlalti, totul va iesi asa cum iti doresti. Daca esti singur, nu ii lasa pe ceilalti sa se bage in viata ta privata.

