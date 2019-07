HOROSCOP DRAGOSTE cu Soarele în Leu. Fecioarele se îndrăgostesc la prima vedere, Berbecii au parte de multă iubire

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE. Soarele a intrat in pasionalul Leu din 23 iulie 2019 si ne da voie timp de o luna de zile sa ne (re)activam viata amoroasa. Fiecare zodie are ceva pastrat pentru ea: fie o iubire de-o vara, fie o poveste de dragoste de lunga durata. In aceasta luna, sub puterea Soarelui in maretul Leu, orice este posibil.

HOROSCOP DRAGOSTE. Are zodia ta noroc la dragoste intre 23 iulie si 23 august? Vei fi mai aventuros daca esti singur? La ce sa te astepti in urmatoarea luna? Raspunsurile la aceste intrebari le vei afla in continuare.

HOROSCOP DRAGOSTE. BERBEC – Dragostea pluteste in aer

Dragostea iti curge prin vene in aceasta luna in care Soarele se afla in Leu. Cupidon va juca un rol important in vita ta. Daca est singur, apar o multime de oportunitati sa intalnesti oameni noi care nu-ti vor ramane indiferenti. Daca esti deja intr-o relatie de cuplu, pregateste-te pentru momente senzuale intense.

HOROSCOP DRAGOSTE. TAUR – Ai rabdare

Chiar daca inceputul de luna cu Soarele in Leu nu va fi tocmai pe placul tau, nu dispera. Daca esti implicat intr-o relatie de cuplu, ai ceva de lucru in a-ti impresiona partenerul. Dar stii ce sa faci ca sa reusesti. Ai parte si de complicitatea persoanei iubite pentru un restart pasional al relatiei. Daca esti singur, unii pot deveni gelosi pe atitudinea ta semeata si atractiva care-i fac pe ceilalti sa roiasca in jurul tau. Ai putina rabdare si vei gasi si partenerul perfect pentru tine.

HOROSCOP DRAGOSTE. GEMENI – Fericire la orizont

Sezonul Soarelui in Leu va fi destul de calm pentru tine, insa asta nu inseamna ca nu vei avea parte de momente speciale. Astrele te imping de la spate sa ai mai multa grija de tine, sa te concentrezi pe ceea ce vrei cu adevarat de la viata. Astfel incat sa iti gasesti mai usor perechea potrivita. Daca esti implicat intr-o relatie, legatura cu partenerul se poate intari considerabil. Chiar daca pot exista momente in care sa fii iritat, nu te infierbanta prea tare. Pastreaza-ti calmul si profita de orice moment pentru a te apropia mai mult de partenerul de cuplu. Incercati si ceva activitati noi care sa stimuleze dorinta de a fi impreuna.

