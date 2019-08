HOROSCOP DRAGOSTE în weekendul 2-4 august. Scorpionii trebuie să scape de ezitări, Capricornii, de complicații

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE. Iata horoscopul weekend de dragoste 2-4 august 2019 sub proaspata influenta a Lunii Noi in Leu din 1 august.

HOROSCOP DRAGOSTE. Dragostea este emotia primordiala a fiintei umane iar Luna este astrul ceresc ce “raspunde” si ne coordoneaza emotiile. Este, asadar, evident ca tranzitul repetitiv al Lunii prin cele 12 semne timp de 28 zile si fazele sale principale – Luna Noua, Luna plina – au un puternic cuvant de spus pentru felul in care manifestam, atragem si traim iubirea.

HOROSCOP DRAGOSTE. Luna august a inceput cu o Luna Noua in Leu, prima dupa mult timp in care nu exista si eclipsa atunci cand Luna Noua e in aceasta zodie. Incepand de vineri 2 august, Luna se muta pentru aproape 3 zile in zodia Fecioarei, deci weekendul ne gaseste si sub aceasta influenta, nu doar sub energia recentei Luni Noi ce tine aproximativ 2 saptamani.

HOROSCOP DRAGOSTE. Dintre cele 12 Luni Noi ce au loc in tot anul, aceasta Luna Noua este speciala si poate duce la noi inceputuri in relatii. Zodia gazda este Leul care se ocupa de inima si de ce o preocupa pe ea : iubirea. Lunile Noi sunt momente prielnice in care sa trimitem spre Univers noi dorinte, sa le formulam pozitiv : ce iti doresti nou in viata ta ? Nu ne concentram pe ce nu mai vrem – pentru ca de aceste aspecte se ocupa Luna plina, ci pe ce vrem nou.

Leul are grija sa te sustina in a te exprima de asa natura incat sa stralucesti cu coama in vant, fara sa te scuzi sau justifici pentru ceea ce esti. Poti vorbi ceea ce simti si gandesti, poti dori sa calatoresti in scurte destinatii care sa iti cultive starea buna. Dar poti simti si nevoia de a te ingriji mai mult pe tine ca sa iti mentii si intretii respectul de sine. Poti merge la un hair stilist sau la cumparaturi pentru o noua tinuta, meriti !

HOROSCOP DRAGOSTE. Venus este in Leu si isi va aduce si ea influenta ca sa traiesti si sa te simti ca un rege sau regina. Priveste-te in oglinda si vezi tot ce e mai frumos in tine. Insa exista premize si sa fii sensibil in ceea ce priveste relatia ta. Nu te mai stresa cu ganduri inutile, de ce nu ti-a facut un compliment, nu ti-a vazut noua haina, depaseste-le redevenind constient de maretia si frumusetea ta.

HOROSCOP DRAGOSTE. Da, Leul inseamna distractie si Luna Noua intareste orice inseamna zodia sa gazda, insa aceste zile iti vor da ocazia ca in afara de starea de libertate, bucurie si fun sa mai ai si momente in care gandesti profund, mental si inteligent.

HOROSCOP DRAGOSTE. Nu te teme sa gandesti cat mai intens ce iti doresti sa intre nou in viata si de ce, cum te face sa te simti cand se va implini acea noutate. Este un moment prielnic sa iti construiesti viitoarea realitate si in plan sentimental.

Ai grija, energia Lunii Noi in Leu este foarte puternica si uimitoare. Fii constient si atent ce iti doresti ! Chiar se poate implini ! Gaseste moduri de a te scufunda in ea si a beneficia de tot ce iti poate aduce.

HOROSCOP DRAGOSTE. Iata horoscopul weekend de dragoste 2-4 august 2019:

HOROSCOP DRAGOSTE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Aceste zile de weekend se afla sub noua energie a Lunii Noi in Leu din 1 august iar pentru tine, Berbecule, se poate simti ca o reala calatorie emotionala cu roller coasterul. Te vei simti iubitor, bland si afectuos intr-un minut si stresat sau anxios in urmatorul. Aceasta fluctuatie se poate revarsa si asupra vietii tale sentimentale, mai ales daca actionezi impulsiv. Daca ajungi cumva intr-un conflict cu cineva pe care il/o iubesti, esti sfatuit sa numeri pana la cinci inainte sa rostesti ceva ce nu mai poti retracta si nici indrepta.

HOROSCOP DRAGOSTE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Aceste zile de weekend se afla sub noua energie a Lunii Noi in Leu din 1 august iar pentru tine, Taurule se va simti ca si cum esti total indragostit…de casa ta. Vei fi inspirat de aceasta energie sa iti redecorezi spatiul in care traiesti mai ales pentru a-l face perfect pentru a iubi si a te lasa iubit in el. Profita de pe urma acestei energii si invita sau petrece timp cu cine iti este drag in confortul linistit al caminului tau. Ai cel mai mult de castigat din asta.

HOROSCOP DRAGOSTE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Draga Gemeni, daca Mercur retrograd te-a cam lasat cu comunicarea mai anevoioasa fata de cum esti tu obisnuit, Luna Noua in Leu te ajuta sa iti recapeti vocea, mai ales pe plan sentimental. Foloseste in aceste zile de weekend acest dar ca sa iti exprimi cat poti de clar nevoile partenerului tau ca sa puteti rezolva, clarifica orice neintelegeri. Prin dialog eficient din inima, orice pare insurmontabil gaseste o cale de rezolvare.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.