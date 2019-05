HOROSCOP dragoste joi 23 mai. Berbecii își testează puterea, Gemenii intră într-o situație câștigătoare

HOROSCOP. Iata horoscop zilnic dragoste pentru pentru JOI 23 MAI 2019; astazi este o zi in care sa incercam moduri noi de a aborda iubirea si romantismul, in special daca realizam ca ce functiona in trecut acum nu mai da rezultate sau daca ceea ce incercam din ce stim nu duce nicaieri. Idei pline de pasiune si dorinte de tot felul pot iesi la suprafata prin gandurile si emotiile noastre. Este o zi speciala si unica.



HOROSCOP Marte, planeta actiunilor si impulsurilor erotice se conecteaza cu Chiron, vindecatorul ranilor noastre profunde emotionale, iar asta duce la iesirea la lumina a tot ce am impins adanc in noi si nu am lasat sa se vada. Faptul ca acum le vedem poate fi ca un strigat de trezire pentru vindecare. Avem scopuri romantice, vrem sa iubim si sa fim iubiti si nu ne place sa ne sabotam din cauza unor vechi dureri pe care le purtam, poate, in noi inca din copilarie.



HOROSCOP Daca te simti neadecvat dintr-un motiv particular tie, acum e timpul sa iti gasesti puterea interioara. Esti demn de a fi iubit, esti valoros si nu e nimic in neregula cu tine. Daca nu ai suficienta incredere in tine, este in regula. Accepta asta, accepta ca nu ai de ce sa fii perfect si incepe sa faci actiuni mici care sa iti construiasca aceasta incredere. Daca oamenii profita de pe urma ta, acum e timpul sa inveti sa spui NU si sa construiesti limite sanatoase. Daca actiunile sau vorbele tale ranesc pe altii, acum este timpul sa inveti sa spui “imi pare rau” altora si tie insuti. Daca unele actiuni te fac sa iti fie rusine, intreaba-te de ce. Exista un ceva despre acea rusine pe care il poti rasuci si transforma intr-un talent.



HOROSCOP Rana ta este darul tau in aceasta lume. Asta ne invata Chiron. In dragoste, astazi poate fi ziua care schimba totul ! Vrei detaliile picante zi de zi ? Fii la curent cu horoscopul tau zilnic de dragoste! Iubirea este motorul Universului si il umple cu bucurie, implinire si pasiune. Meriti sa ai parte de ea.



HOROSCOP BERBEC



HOROSCOP Astazi poti avea de-a face cu o situatie care sa iti testeze cat de puternic esti comis relatiei si cat de mult iubesti aceasta persoana cu care esti intr-un cuplu. Sa ai in minte ca partenerul si-a pus intreaga incredere in tine si tu trebuie sa treci acest test daca vrei sa continui sa ai o relatie implinita. Cu putina compasiune, vei fi in stare sa gestionezi cu brio orice iti trimite soarta sa gestionezi. Si nu e nimic intamplator. Ceea ce ai de trait iti va intari iubirea. Daca esti inca singur, retine ca nivelul emotiilor este foarte ridicat si ai putea fi tentat sa spui anumite comentarii sub impulsul de moment. Mai bine musca-ti limba daca vrei sa te abtii din a rosti ceva ce ai putea regreta mai tarziu si strica impresia pe care o lasi oamenilor. Oricate calitati fizice ai, atragi greu admiratori care observa la tine lucruri care nu le plac, cum ar fi o gura prea mare.



HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Astazi este vital sa iti comunici clar nevoile si dorintele catre partenerul tau. Comunicarea ta in ultimul timp a fost cam abigua sau absenta si poate au aparut frustrari si confuzii in relatia voastra. Este o zi perfecta sa cureti prin exprimare orice neintelegere si sa reinnoiesti vitalitatea cuplului. Ai putea totodata sa inveti ceva de la partenerul tau care este total neasteptat si foarte surprinzator pentru tine. Daca esti inca singur, sa stii ca personalitatile intense pot fi atractive dar ai gria sa nu te indragostesti de regele sau regina dramelor. Ultimul lucru de care ai nevoie este de o relatie plina de suisuri si coborasuri mai abrupte decat daca te-ai da in montagne russe in parcul de distractii.



HOROSCOP GEMENI



HOROSCOP O situatie castigatoare de ambele parti este pregatita pentru tine si partenerul tau astazi. Sentimentele tale puternice pot fi provocatoare mai ales daca sunt si reciproce, indiferent daca e vorba de iubire, pasiune, furie sau control. Uneori ce este prea mult si intens nu e chiar asa de bun. Ai nevoie de o abordare mai delicata si mai orientata pe compasiune si blandete. In acest fel esti cu adevarat un partener suport si la bine si la greu. Daca inca esti singur, exista o intrebare azi pentru tine : ti s-a intamplat sa fii atras de cineva si sa crezi ca e ceva adanc si sa sfarsesti simtindu-te risipit in bucatele ? Incearca sa iti ingustezi cautarile pentru a gasi un suflet pereche ce impartaseste cu tine interese variate de viata si sunteti mai degraba compatibili decat doar inflacarati.



