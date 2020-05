Horoscop dragoste mai 2020. Gemenii sunt plini de dorințe amoroase, Săgetătorii au nevoie de liniște

Horoscop dragoste mai 2020 BERBEC

Luna mai marcheaza inceputul unei perioade de maturitate deoarece ai trecut printr-o perioada destul de agitata. Ai puterea de a discerne acum intre ceea ce vrei cu adevarat si poti clarifica cu tine insuti grijile si greselile facute. In timpul procesului iti vei da seama ca esti mai aproape de ceea ce-ti doresti decat credeai. Daca esti singur, indrazneste mai mult. Atitudinea poate face diferenta in cucerirea unei persoane.

Horoscop dragoste mai 2020 TAUR

In viata amoroasa vei gasi o modalitate de a rezolva o problema care a avut un impact social considerabil asupra ta. Poti discuta cu persoanele implicate pentru a aduce totul in beneficiul tau. Daca esti implicat intr-o relatie, fii atent la mesajele pe care le transmite partenerul tau. Nu ii neglija nevoile. Are nevoie de tine si il poti ajuta sa depaseasca un moment dificil.

Horoscop dragoste mai 2020 GEMENI

Relatia cu partenerul de cuplu intra intr-un stadiu mai erotic. Dorintele si ambitiile comune devin motorul relatiei si va reamintesc motivele pentru care sunteti impreuna. Dragostea dintre voi va renaste. In ultima saptamana din luna pot aparea probleme legate de incapatanarea ta sau a partenerului, insa daca dati dovada de flexibilitate veti putea trece peste acest obstacol. DA cesti singur, nu iti pierde echilibrul mental. O problema de familie te poate descumpani, dar nu este nevoie sa faci din tantar armasar.

