HOROSCOP DRAGOSTE pentru 16-18 august 2019. Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină în Vărsător? Racii ies în evidență, Capricornii preferă siguranța

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE. Iata horoscopul weekend de dragoste 16-18 august 2019 in zilele de dupa Luna plina in Varsator ce a avut loc joi 15 august. Efectele Lunii pline sunt inca active pana aproape de urmatoarea Luna noua ce va fi pe 30 august in Fecioara. Luna plina este moment de eliberare a ce nu ne mai foloseste iar acest lucru se intampla constient sau nu prin ganduri, circumstante, oameni. Fiind in Varsator care este zodia orientata spre viziune, libertate si comunitati, tot ce ne impiedica acum sa traim o viata libera sau sa fim orientati spre viitor cunoaste o transformare. Fiind implicate comunitatile de oameni, invatamintele le vom primi prin acestia.

HOROSCOP DRAGOSTE. Universul ne ofera un moment bun sa dam drumul trecutului, indiferent cat de neterminate ar fi unele aspecte din el. Nu inseamna ca nu ne asumam responsabilitatile ci suntem ajutati de Luna plina sa redefinim pentru ce este cazul sa fim responsabili si pentru ce nu, iar asta este cu atat mai valabil in relatiile de cuplu.

Relatiile de dragoste si atitudinea noastra fata de dragoste dar si noile relatii sunt puternic influentate acum pentru ca un rol activ in aceasta Luna plina in Varsator a avut si are planeta iubirii Venus care este in opozitie cu aceasta. Sunt posibile in continuare unele schimbari mari in relatiile romantice, in prietenii sau cu membrii de familie. Sa nu uitam ca scopul Varsatorului este libertatea si detasarea. Dintr-o data, poti deveni constient de un dezechilibru de putere in relatia ta apropiata sau ai putea realiza ca accepti mai putin decat meriti.

HOROSCOP DRAGOSTE. Luna plina in opozitie cu Venus creste nevoia pentru dragoste si afectiune indiferent de consecinte, iar asta este si bine dar si periculos.Daca esti singur, ai putea sa fii tentat sa iti cobori standardele doar ca sa eviti singuratatea. Poti sa nu vezi defecte de caracter la unii parteneri potentiali care sunt evidente pentru altii. Poti sa nu te simti prea bine daca nu primesti iubire adevarata in schimb. Pentru a o obtine, poti sa reactionezi incercand sa controlezi si sa manipulezi partenerul ca sa obtii ceea ce vrei, dar asta duce doar la conflicte si la egouri trezite. Mai putem sa ne implicam in relatii in care nu ne intelegem cu persoana dar nici nu ne putem departa de ea.

HOROSCOP DRAGOSTE. Sau din motive karmice, cineva poate intra in viata ta, cauzand drama si apoi sa plece. Ori te poti simti atras de persoane ce doresc sa te controleze, sa iti invadeze intimitatea si sa iti ia libertatea.

Este nevoie de abilitate si compromis in relatii pentru a evita obsesii, posesivitati, gelozii sau aventuri ce pot fi scoase la lumina de Luna plina.

HOROSCOP DRAGOSTE. Toate aceste potentiale situatii apar pentru a-ti vedea relatia cu propria libertate si cu suveranitatea ta. Nu poti sti daca iti respecti libertatea in relatii daca nu ti se apasa anumite butoane. Da, este posibil si sa ai parte de iubire dar si sa te simti liber, iar aceasta este una din lectiile Lunii pline in Varsator.

HOROSCOP DRAGOSTE. Sa nu uitam alt aspect important : Varsatorul, gazda Lunii pline, este coordonat de planeta rebela si socanta Uranus. Uranus tocmai a intrat retrograd pana in ianuarie 2020 si aduce doza sa de imprevizibilitate in ecuatia iubirii. Astfel, poti sa simti subit ca te afli alaturi de persoana nepotrivita sau poate ca persoana cu care esti incearca sa se desprinda de tine subit. Cu cat abordezi lucrurile cu mintea deschisa si cu deschiderea de a te respecta pe tine si libertatea ta, cu atat iti va fi mai bine. Nu lua decizii radicale in aceata perioada. Orice apare, stai si analizeaza inainte de a merge mai departe.

HOROSCOP DRAGOSTE. Energia acestei Luni pline este parte dintr-un proces de evolutie cu cauze si implicatii karmice.

HOROSCOP DRAGOSTE. Iata horoscopul weekend de dragoste 16-18 august 2019 :

HOROSCOP DRAGOSTE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Evenimentele astrale ale acestei saptamani te plaseaza intr-un varf in ceea ce priveste romantismul. Fie ca esti singur, fie ca esti intr-o relatie, oportunitatile sunt prezente ca tu sa te distrezi si sa iti pui la cale unele intalniri sau escapade cu totul minunate. Luna plina iti intensifica sentimentele si chiar iti poate intari in mod pozitiv legatura pe care o ai sau te poate inspira sa obtii mai multe beneficii de la statutul de partener intr-un cuplu.

HOROSCOP DRAGOSTE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Evenimentele astrale ale acestei saptamani, dintre care notabile sunt retrogradarea lui Uranus in zodia ta pana in ianuarie dar si Luna plina, te fac ca in aceste zile de weekend sa simti apreciere pentru ca esti intr-o relatie care iti permite destul de multa libertate. Drept rezultat, poti fi si mai inclinat sa iti exprimi calitatile unice si dorintele. Totodata, atentia iti este indreptata si spre activitatile vietii de acasa, zilele fiind benefice pentru orice doresti sa infrumusetezi acolo. Daca esti singur, vei prefera intalnirile usoare, detasate si fara mari implicari emotionale sau angajamente.

