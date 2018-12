HOROSCOP DRAGOSTE pentru 17-23 decembrie 2018. Fecioarele privesc spre viitor, Săgetătorii își dau seama că și-au găsit sufletul pereche

Foto: Pixabay.com

Horoscop dragoste. Ultimele zile cu Soarele in Sagetator. Pregatiti-va pentru zodia Capricorn! De-acum, va fi mai multa responsabilitate, mai multa munca, mai mult echilibru intre inima si minte, intre familie si munca, intre prieteni si casnicie. Ar mai fi de amintit si solstitiul de iarna, dar mai ales Luna plina in Rac, super-romantica. Pregatiti-va de un sfarsit de saptamana fierbinte, mai ales ca se apropie si Craciunul, multi copii fiind conceputi in aceasta perioada de Sarbatori.

Afla in continuare ce aduce saptamana pentru fiecare zodie in parte.

Horoscop dragoste. Berbec

A venit vremea sa te opresti putin. Este in regula sa fii entuziast, insa nu trebuie sa fi “orbit” in dragoste. Daca est implicat intr-o relatie romantica de curand, fii precaut. Fa cateva investigatii cu privire la persoana respectiva. S-ar putea sa descoperi niste adevaruri dureroase. Cu cat mai repede, cu atat mai bine pentru tine.

Horoscop dragoste.Taur

Inca te mai gandesti la o persoana in trecutul tau. Poate au trecut cateva zile, poate au trecut cateva luni sau chiar ani! Dar nu poti stinge focul din inima ta. Mai sunt sanse sa fiti din nou impreuna? Crezi cu putere ca se mai poate? Daca raspunsul este DA, incerca. Dar daca raspunsul este NU, uita! Mergi mai departe. Poti rata oportunitati imense.

Horoscop dragoste. Gemeni

Cand nimic nu e spus cum trebuie, exista loc de interpretari. Fii deschis, vorbeste sincer, si partenerul va sti ce se petrece. Daca intentionezi sa cuceresti pe cineva, fara o discutie directa nu vei reusi. Spune tot ce trebuie sa spui. Intreaba tot ce trebuie sa stii!

