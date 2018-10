HOROSCOP DRAGOSTE pentru 8-14 octombrie 2018. Berbecii au parte de un nou start, Gemenii pot întâlni pe cineva nou

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul dragoste pentru saptamana 8-14 octombrie 2018. Venus este deja retrograd de saptamana trecuta si am inceput deja perioada de reajustari in relatiile de orice fel pe care acest tranzit intens si benefic ni le aduce.

HOROSCOP. Ne acomodam cu aceasta energie, ne reamintim cum s-a simtit ea acum 8 ani, in toamna anului 2008 cand Venus a fost tot retrograd in Scorpion. Ce am invatat atunci la capitolul iubire, relatii, bani, respect de sine ? Ce s-a schimbat atunci definitiv in viata noastra?

HOROSCOP. Venus retrograd ne da o noua sansa, revizuim, refacem, reanalizam, ne razgandim, rescriem vechi credinte cu unele noi si conectate la iubire, nu la frica. Venus retrograd este despre tot ce incepe cu “re-…” in relatii. Re-trograd, re-latii, re-vizuiri, re-veniri, re-descoperiri.

HOROSCOP. In aceasta saptamana, Luna noua este in Balanta marti si va pune lumina reflectoarelor sale tot pe iubire si relatii pentru toata lumea. Echilibrul pe care il cauti in parteneriatul tau este important acum si nu poate fi sarit sau ignorat. Daca esti intr-o relatie si simti un dezechilibru, poate ca te-ai straduit prea tare sa il indrepti.

HOROSCOP. Aceasta Luna noua va fi in cuadratura cu Pluto, deci sunt tot felul de emotii masive subterane pentru tine si partener. O lupta de putere ar putea incepe, insa la fel de bine poate incepe si o relatie nou nouta. Orice este posibil.

HOROSCOP. Tot acum, Venus retrograd va avea un interesant aspect astral cu Marte. Poate aparea o atractie puternica spre cineva care va fi foarte frustranta sau chiar dezastruoasa. Fii atent in legatura cu reconectarea cu un fost/o fosta.

HOROSCOP. Intreaba-te de ce esti interesat de aceasta reunire, apoi culca-te inainte sa iei o decizie. Somnul este intotdeauna un sfetnic bun.

HOROSCOP. Iata si mesajul principal pentru fiecare zodie in horoscopul saptamanal pentru 8-14 octombrie 2018:

HOROSCOP. Berbec

In aceasta saptamana este posibil un start nou proaspat pentru tine si partener, gratie Lunii noi din sectorul relatiilor tale. Se pare ca si cum ai fi pregatit sa iti asumi un alt nivel de responsabilitate in viata comuna, dar vine si cu ceva stres. Fie ca este despre a face un copil, a avea o afacere comuna sau cumparatul unei case, evenimentele fericite vin si ele cu un stres la pachet. Aminteste-ti sa va bazati unul pe altul cu adevarat pe masura ce va imbarcati si porniti la aceasta noua etapa de calatorie impreuna. Sunteti o echipa!

HOROSCOP. Taur

Tu si partenerul drag veti vorbi mult mai mult in aceasta saptamana despre ce conteaza cu adevarat. Niciunul dintre voi nu se va rusina sa aiba conversatii despre subiecte care va sunt ca un carlig pentru vulnerabilitatile voastre, iar asta este un lucru bun. Ceva care ti-a bantuit siguranta relatiei sau fericirea in trecut, se pare ca revine, dar este doar cu rol de a revedea si a elibera ce e de eliberat. Poate ca nu va fi usor dar vestea buna este ca sunteti impreuna dispusi sa discutati toate detaliile acestui vechi stres pana la rezolvare.

HOROSCOP. Gemeni

Exista un mare potential de iubire daca esti singur, gratie Lunii noi care cade in sectorul romantismului tau. Acest aspect al Lunii vine insa cu un carlig adus de Pluto. Asta inseamna ca poate aparea pe calea ta o conexiune de iubire predestinata, iar daca sigur vine poate sa fie cam complicata situatia. Poti intalni pe cineva si poti ajunge sa fii complet obsedat si consumat mult prea repede. Ia-o usor ! Daca esti intr-o relatie, sunt sanse ca un copil sa va vina in planul cuplului. Felicitari!

