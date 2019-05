HOROSCOP DRAGOSTE pentru luna mai. Taurii petrec momente frumoase alături de partenerul de viață, Gemenii își pot găsi dragostea în călătorii

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Luna mai incepe, ca prim eveniment astral, cu Luna Noua in Taur din 4 mai care este si in conjunctie cu Uranus in Taur. Este timpul sa faci un mare salt in necunoscut. Aceasta Luna Noua ce cere sa experimentam, sa incercam ceva nou, o abordare proaspata, diferita.

HOROSCOP. Lucrurile ce pareau solide, sigure, substantiale nu prea mai functioneaza. E timpul sa gasesti noi valori, o noua structura si o noua substanta. Acum vrei castiguri adevarate, nu doar profit. Acum vrei iubire adevarata, nu doar firimituri afective.

HOROSCOP. Cuvant potrivit pentru horoscop dragoste lunar mai 2019 este REINNOIRE. Mergi tot inainte! Este o luna de schimbari si considerabile experimentari. Pe 15 mai, Venus intra in Taur.

HOROSCOP. Venus, planeta iubirii, relatiilor si armoniei, ajunge astfel la ea acasa in Taur unde se simte foarte bine. Si noi vom deveni mai senzuali in acest tranzit, avem nevoie de mai mult confort si placere prin cele cinci simturi si le vom obtine orice ar fi. In relatii, tendinta este sa dezvolti relatii de termen lung, profunde, serioase si stabile.

Intreaga luna iti ofera momente de aur pentru iubire, ce aduc un final senzual si frumos unei luni incantatoare de primavara si inceput de vara!

HOROSCOP. BERBEC

O luna volatila si plina de emotii intense pentru tine, draga Berbec. Crezi ca poti experimenta dragostea fara sa te implici emotional? Te inseli amarnic. Orice se va intampla, o vei simti profund. Inima ta va bate ca nebuna, iar tu vei simti intens presiunea. Pastreaza-ti calmul. Respira adanc si traieste aceste momente care te fac sa te simti viu. Spre mijlocul lunii, vei putea explora sentimente profunde. Te vei intreba ce-ti doresti cu adevarat de la o relatie amoroasa. Daca esti implicat intr-o relatie solida, te vei gandi la ducerea ei intr-o noua etapa. Daca esti singur, gandeste-te la ce vrei actioneaza.

HOROSCOP. TAUR

Viata ta amoroasa trece prin diferite stadii in timpul lunii mai, draga Taur. Initial, lucrurile vor fi putin monotone, insa se vor imbunatati treptat dupa mijlocul lunii. Pana atunci, vei avea ocazia sa petreci momente frumoase alaturi de partenerul de cuplu. Veti avea momente de calitate, veti pune tara la cale, veti vorbi despre problemele care va ingrijoreaza. Spre mijlocul lunii, pot aparea unele tensiuni intre voi. Petreci mult timp la birou, la care se adauga si sarcinile casnice cotidiene. Nu vei mai avea prea mult timp la dispozitie pentru partener, iar acest lucru va avea un impact asupra relatiei. Asigura-te ca gestionezi situatia in mod corespunzator. Nu lasa rutina sa iti otraveasca relatia. Daca esti singur, profita de aceasta luna, dar asigura-te ca ti-e clar ce vrei de la viata si de la un posibil partener de cuplu.

HOROSCOP. GEMENI

O luna interesanta cu multe oportunitati si buna dispozitie pentru tine, draga Geamanule. Reusesti sa scapi de rutina zilnica si sa evadezi impreuna cu partnerul de cuplu. Este recomandat sa eviti comportamentul egoist, mai ales atunci cand esti in situatii dificile. Vei observa o evolutie pozitiva a relatiei tale. Luna mai este ideala pentru excursii scurte. Un weekend cu partenerul, intr-un loc relaxant si revigorant, este o idee foarte buna. Daca esti singur, nu evita calatoriile. O astfel de escapada iti poate aduce alaturi sufletul pe care il astepti de multa vreme.

