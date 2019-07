HOROSCOP dragoste pentru săptămâna 1-7 iulie. Berbecii au o săptămână fierbinte, Taurii trebuie să comunice cu jumătatea lor

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Saptamana 1-7 iulie 2019 este una speciala din punct de vedere astrologic. Marte, zeul sexual al astrologiei se muta in zodia LEU de la 1 iulie si va sta aici pana pe 18 august, punandu-ti inima pe foc si transformandu-te in 7 saptamani intr-o alta versiune a ta! Mai mult, Marte intra in Leu in timp ce suntem in energia celor 2 eclipse puternice ale verii (2 iulie si 16 iulie).

HOROSCOP. Ce inseamna acest lucru? Inseamna finaluri, noi inceputuri, schimbari necesare rezultate din accelerarea timpului. Si ca si cand acestea nu ar fi fost de ajuns, ne confruntam si cu energia a cinci planete retrograde. Este un tranzit lung care, folosit in sensul sau benefic, te va ajuta sa realizezi foarte multa munca eficienta si proiecte importante. Dar are si un revers de care trebuie sa fii constient!

HOROSCOP. Berbec

O saptamana fierbinte si interesanta. Sentimente profunde ies la iveala si ating apogeul in weekend. Bucura-te de ceea ce-ti aduce aceasta atmosfera astrala. Va fi momentul potrivit sa-i faci partenerului de cuplu surprize. Daca esti singur, analizeaza-ti dorintele si actioneaza in consecinta. E nevoie de mult curaj pentru a merge mai departe, iar tie nu-ti lipseste.

HOROSCOP. Taur

Obligatiile de zi cu zi te tin la distanta de partenerul de cuplu. Ceea ce nu ajuta deloc la buna functionare a relatiei. Trebuie sa gasesti rapid o solutie viabila. Asta inseamna sa discuti fara ezitare cu persoana iubita si sa puneti pe lista punct cu punct ceea ce ar trebui facut. Daca esti in cautarea jumatatii, fii mai realist. Nu mai urmari ce este inaccesibil pentru ca vei da gres si vei incepe sa te simti din ce in ce mai rau. Acest lucru nu inseamna sa-ti scazi standardele, ci doar sa privesti adanc in sufletul tau si sa vezi daca nu cumva ceea ce cauti acum nu este potrivit sufletului tau.

HOROSCOP. Gemeni

Ai nevoie de mai mult calm si se pare ca planetele s-au aliniat fix ca sa-ti permita acest lucru. Limpezeste-ti mintea, petrece mai mult timp alaturi de partenerul de cuplu, fa-i surprize romantice. Indrazneste sa-i propui lucruri mai sexy, si vei vedea o imbunatatire semnificativa a intimitatii. Daca esti singur, fii mai sociabil. Vei atrage, astfel, mai multi oameni in viata ta.

