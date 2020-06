Horoscop dragoste pentru săptămâna 1-7 iunie. Berbecii au nevoie de armonie, Vărsătorii își exprimă sentimentele cu ușurință

In 3 iunie, Soarele si Venus se intalnesc si zdruncina cateva credinte. Marte in Pesti parca provoaca Soarele si pe Venus, iar tie nu-ti da prea multe de ales. Trebuie sa iei decizii si sa actionezi rapid. Marte face cuadratura si cu Luna in eclipsa si te indeamna sa pui toate cartile pe masa, fie ca esti pregatit sau nu.

Horoscop dragoste Berbec

Simti ca e nevoie de mai multa armonie in viata ta de cuplu, insa nici nu ai curajul sa iei masurile care se impun. Nu ezita sa vorbesti sincer si deschis cu partenerul si sa lucrati impreuna la restabilirea climatului din familia ta. Daca esti singur, da-ti voie sa iti exprimi sentimentele. Fii mai deschis cu persoanele noi care intra in viata ta.

Horoscopul dragostei Taur

Ai nevoie de o atitudine neutra. Nu este cazul sa fii agresiv, mai ales in aceasta perioada de sensibilitate exagerata a partenerului. Poate ca nu are dreptate, poate ca dramatizeaza, insa trebuie sa intelegi ca trece prin momente mai dificile si are nevoie de suportul tau, nu de criticile tale. Petreceti timp care sa va relaxeze pe amandoi, faceti doar lucruri care va plac amandurora. Daca esti singur, cineva incearca sa se apropie mai mult de tine. De ce nu vrei sa-i dai nicio sansa?

Horoscop dragoste Gemeni

In viata amoroasa, profita de aceasta perioada astrala benefica si vorbeste deschis cu partenerul de cuplu. Spune-i ce simti, fa-l sa se simta dorit, iubit, protejat. Vei vedea ca distanta dintre tine si persoana iubita se micsoreaza din ce in ce mai mult. Arata mai multa flexibilitate, mai multa dorinta si evita situatiile extreme. Daca esti singur, fii mai conciliant. Nu exagera in nicio situatie!

