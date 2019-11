HOROSCOP DRAGOSTE pentru săptămâna 11-17 noiembrie. Leii sunt reci în relația de cuplu, Scorpionii se simt nesiguri

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE. Iata horoscopul saptamanal 11-17 noiembrie 2019. Astrele sunt foarte ocupate in aceasta saptamana, ceea ce inseamna ca vom avea un fel de roller coaster, dar cu o calatorie placuta. Marti avem Luna plina in Taur care se anunta a fi minunata ca energie si beneficii pentru multa lume. Imediat dupa aceea, Marte va dansa cu Jupiter, Mercur va conspira cu Saturn si Soarele isi va uni fortele cu Pluto. In plus, atat Mercur cat si Venus au aspecte cu Neptun.

Mai multe detalii despre intregul context astral al saptamanii, citeste aici, in Horoscopul general 11-17 noiembrie 2019.

HOROSCOP DRAGOSTE. Berbec

Asteapta-te la evolutii pozitive in aceasta saptamana. Daca te afli intr-o relatie, starea de spirit este una pozitiva si armonioasa. Daca esti singur, trebuie sa iei in calcul schimbarea comportamentului. O persoana din anturajul tau se poate transforma intr-o dragoste nebuna. Iar acest lucru te va face foarte fericit.

HOROSCOP DRAGOSTE. Taur

Te bucuri de multa energie, iar acest lucru iti va fi de ajutor in dormitor. Exprima-ti sentimentele, fii mai romatic si bucura-te de momente intime dosebite in compania partenerului de cuplu. Daca esti singur, trebuie sa intelegi ca tu esti creatorul problemelor tale. Afla ce faci gresit si schimba-ti comportamentul. In curand se vor vedea si rezultatele acestei schimbari.

HOROSCOP DRAGOSTE. Gemeni

Viata ta amoroasa are nevoie de mai multa atentie. Ai cam neglijat-o in ultima vreme si poti prii reprosuri din partea persoanei iubite. Este drept ca ai avut neplaceri in celelalte domenii ale vietii, insa nu iti poti indeparta partenerul din aceasta cauza. Uita de ego si implica-l in viata ta. Daca esti singur, fii mai activ si indrazneste mai mult. Atrage-i atentia persoanei de care iti place, ca sa nu ti-o ia altul inainte si apoi sa-ti para rau.

