HOROSCOP DRAGOSTE pentru săptămâna 12-18 august. Gemenii au un moment de răceală în cuplu, Peștii trec printr-o perioadă înfloritoare în doi

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE. Saptamana 12-18 august 2019 are semnificatii amoroase aparte, astrologic vorbind. Se anunta o perioada fierbinte, cu 5 planete in semne de foc. O singura scanteie si se incendiaza tot! Pasiune, dinamism, actiune! Multe se pot intampla. Soarele, Mercur, Venus si Marte sunt in Leu, iar Jupiter are prima sa saptamana de mers direct in Sagetator dupa 4 luni de retrograd. La acestea se mai adauga Luna plina in Varsator pe 15 august care aduce mult neconventionalism. La ce sa ne asteptam?



HOROSCOP DRAGOSTE. Berbec

Saptamana aceasta se anunta momente de dragoste si tandrete impreuna cu partenerul de cuplu. Tocmai de aceea, incearca sa nu lasi sentimentele de anxietate sa distruga aceste clipe frumoase. Daca esti singur, o noua persoana care te va fascina ar putea intra in viata ta.

HOROSCOP DRAGOSTE. Taur

Relatia de cuplu pare ca incepe, in sfarsit, sa se imbunatateasca si sa rezolvati problemele care v-au cam dat batai de cap in ultima vreme. Partenerul de cuplu va fi cucerit de noul tau optimism si pasiune asa ca va reindragostiti unul de celalalt. Singur? Planetele sunt favorabile gasirii unei noi iubiri.

HOROSCOP DRAGOSTE. Gemeni

Din punctul de vedere al relatiei de cuplu, treci printr-o perioada dificila, intre tine si jumatatea ta a intervenit o oarecare raceala. Te afli la o rascruce, insa rezultatul final depinde de tine. Cel mai usor lucru pe care il ai de ales este sa pui punct relatiei, insa daca nu vrei ai trebuie sa-ti schimbi rapid comportamentul. Daca nu ti-ai gasit, deocamdata, jumatatea, frunstrarea cu care te-ai confruntat in ultimele luni va fi inlocuinta de entuziasmul generat de o intalnire cu cunostinta noua.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.