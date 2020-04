Horoscop dragoste pentru săptămâna 13-19 aprilie 2020. Gemenii trec printr-o perioadă fluctuantă din punct de vedere sentimental, Capricornii trebuie să ajute la înflorirea relației

Recenta SuperLuna plina in Balanta a pus lumina pe unele dileme in relatii, deci ne-am dat seama ca nimic nu iese daca celalalt nu e dispus sa vina spre tine parcurgand portiunea lui de drum.

Care iti sunt insa limitele? Pot aparea lupte de putere si conspiratii, fiind vorba de batalii mai mult de morala si principiu. Mercur este in directul Berbec si vine sa salveze situatiile iar la final Soarele intra in Taur si arunca cu o patura pe acel foc puternic.

Iata ce-ti rezerva astrele in plan amoros, in functie de zodie!

Horoscop dragoste Berbec

In viata personala lucrurile se afla pe calea cea buna. Incet, incet relatia de cuplu isi regaseste echilibrul si multe dintre probleme sunt rezolvate. Te apropii mai mult de partener si va impartasiti cele mai profunde ganduri si griji. Asa nu doar ca va veti simti mai bine, insa si legaturile dintre voi se intaresc. Daca esti singur, poate ai sansa de a aborda o persoana de a aborda o persoana din cercul profesional si sa incepeti o frumoasa poveste romantica. Este, recomandat totusi, sa actionezi cu discretie.

Horoscopul dragostei Taur

Trebuie sa fii mai comunicativ in viata personala astfel incat partenerul sa-ti poata intelege problemele si grijile legate relatia voastra. Asa te poate ajuta sa iesi la liman, sa nu ramai blocat in energia negativa a nesigurantei. Evita rigiditatea si vei vedea cum se imbunatatesc lucrurile intre voi. Spre finalul saptamanii, planetele favorizeaza atmosfera ideala pentru a va apropia mai mult unul de celalalt. Esti singur? Ar trebui sa schimbi modul in care vezi lucrurile. Alege optimismul si coloreaza-ti viata si lucrurile vor merge in directia visata.

Horoscop dragoste Gemeni

Viata personala trece printr-o perioada fluctuanta din punct de vedere emotional. Pe de o parte, vrei sa lamuresti lucrurile, sa rezolvi toate problemele din cuplu si, pe de alta parte, sa petreci timp de calitate in compania jumatatii tale. Nu forta nimic: fii cat se poate de romantic si de calm in timpul acest saptamani si mai ales la finalul sau. Daca nu ti-ai gasit inca sufletul pereche, poti incerca sa-ti faci cunostinte noi in mediul online. Printre acestia s-ar putea sa se afle si persoana pe care o astepti de atat de multa vreme

