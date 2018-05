HOROSCOP dragoste pentru săptămâna 14-20 mai 2018. Taurii trebuie să aibă grijă cu nevoia de a controla

Pixabay

Horoscop dragoste. Saptamana 14-20 mai este una bogata in evenimente astrale care pun o amprenta serioasa asupra vietii amoroase. Inca de duminica 13 mai, Mercur a intrat in Taur.

Marti 15 mai este un dublu eveniment: are loc Luna noua in Taur iar Uranus, rebelul, imprevizibilul si revolutionarul, intra in Taur pana in in anul 2026. Sambata 19 mai, Venus intra in Rac. Racul este sensibil, hranitor cu toti cei dragi si este un semn maternal. Ori de cate ori intri in contact cu energia Racului sub o forma sau alta, se activeaza sentimentul de “acasa”. Cu Venus in Rac, relatiile de iubire pot deveni mai intime, mai conectate.

Iata ce aduce aceasta saptamana bogata in evenimente astrale fiecarei zodii in parte.

Horoscop dragoste Berbec

Te exprimi cu mai multa claritate, esti foarte direct si sincer. Ii impresionezi pe ceilalti cu franchetea ta, iar daca esti singur, cu siguranta vei reusi sa atragi persoanele de sex opus. Daca esti implicat intr-o relatie, comunicarea deschisa iti va aduce mai multa intimitate in cuplu.

Horoscop dragoste. Taur

Vrei sa detii mai multa putere, sa controlezi mai mult. Insa nevoia excesiva de dominare iti poate aduce probleme in cuplu. Relatia trebuie intretinuta, nu lua totul ca si cand ti s-ar cuveni. Pot aparea conflicte de ego pe care le poti rezolva cu diplomatiel, fara sa te lasi purtat de ego.

Horoscop dragoste. Gemeni

Esti puternic atras de o persoana pe care ai cunoscut-o de curand. Vezi numai partea plina a paharului si esti pregatit sa dedici mai mult timp dragostei si romantismului. Daca esti implicat intr-o relatie de cuplu, iar aceasta a fost tensionata in ultima vreme, exista riscul ca frustrarile sa se accentueze.

Horoscop dragoste. Rac

Relatiile de prietenie sunt infloritoare. Reusesti sa aduci echilibrul si armonia in viata ta. Esti dispus sa asculti pe toata lumea, sa vezi unde poti ajuta. In cuplu, discutiile sincere si deschise pot aduce o multime de beneficii daca ambii parteneri sunt dispusi sa asculte si versiunea celuilalt.

