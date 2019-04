HOROSCOP DRAGOSTE pentru săptămâna 15-21 aprilie. Gemenii trebuie să învețe să-și exprime sentimentele, Berbecii au parte de schimbări frumoase în viața sentimentală

Foto: Pexels.com

HOROSCOP. Iata horoscopul dragostei pentru saptamana 15-21 aprilie 2019. Miscari de trupe importante au loc pe cer. Mercur, planeta comunicarii si a ratiunii, precum si Venus, planeta iubirii si aelatiilor intra in curajosul si deschizatorul de drumuri Berbec. Soarele intra in Taur si avem si Luna plina albastra in Balanta. Esti pregatit sa te ocupi de relatiile tale si sa spui ceea ce te deranjeaza si ai tot amanat ?

HOROSCOP. Aceasta saptamana intensa, una din cele mai bogate de evenimente mari astrale pentru luna aprilie 2019, este mai mult despre relatii si despre a scoate la lumina prin comunicare ce ar fi trebuit lamurit mai demult. Vestea buna este ca se pot deschide usi noi si poti merge mai departe clarificat si bine in parteneriatul sau prieteniile tale, sau macar stii ca ai clarificat tot si mergi mai departe spre … alte parteneriate noi.

HOROSCOP. Cum vor influenta toate acestea viata amoroasa in saptamana 15-21 aprilie, afli citind in continuare!

HOROSCOP. Berbec

Asteapta-te la schimbari frumoase in viata ta amoroasa. Ai sansa sa te relaxezi si sa te apropii de partenerul de cuplu, sa vorbiti mai mult despre ce va deranjeaza si sa restaurati armonia in relatia voastra. Experientele trecutului va vor ajuta sa setati noi planuri de viitor. Daca esti singur, fa-ti o lista de prioritati, pentru a sti exact ce vrei in viata. Apoi, porneste cu optimism in implinirea visurilor tale.

HOROSCOP. Taur

Esti foarte pozitiv in aceasta saptamana. Entuzismul si optimismul tau iti influenteaza relatia de cuplu. Partenerul este mai dispus sa-ti spuna ce are pe suflet. Sunt sanse mari sa va eliberati de stres si sa va bucurati de o atmosfera armonioasa si romantica. Daca esti singur, asteapta-te la suprize erotice.

HOROSCOP. Gemeni

Trebuie sa fii mai clar in exprimarea sentimentelor. Partenerul are nevoie de certitudini, nu de alte semne de intrebare. Numai asa puteti detensiona atmosfera si puteti rezolva conflictele aparute. Daca esti singur, sunt sanse mari sa-ti intalnesti jumatatea. Foloseste-te de talentul comunicarii. Iti va fi mult mai usor sa te apropii de persoanele pe care le consideri cu potential.

