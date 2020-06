Horoscop dragoste pentru săptămâna 15-21 iunie. Berbecii trebuie să fie atenți, Leii au o săptămână pozitivă

Urmeaza si o eclipsa inelara de soare, urmeaza solstitiul de vara 2020, iar soarele intra in Rac. Cosmosul este pe cale sa transmita un mesaj important – ceva profund ti se pregateste. Ceva care detine cheia unei reinnoiri puternice. O renastere! Fii pregatit!

Mai multe despre contextul astral al saptamanii, in Horoscopul general al saptamanii.

Iata ce-ti rezerva astrele in plan amoros, in functie de zodie!

Horoscop dragoste Berbec

Trebuie sa fii foarte atent pentru a putea sa-ti mentii echilibrul in relatie. E in regula sa-ti exprimi sentimentele, insa nu este cazul sa exagerezi. Iti poti sufoca partenerul sau ii poti invada spatiul personal. Incearca sa pastrezi o anumita distanta si sa ii permiti o oarecare independenta. Pana la urma, tu insuti vrei putina libertate. Fa-ti planuri pentru weekend. Se anunta fierbinte. Daca esti singur, fii mai degajat. Cand esti incordat ai o energie cu care multa lume nu este compatibila.

Horoscopul dragostei Taur

Relatia de cuplu avanseaza incet, dar sigur. Pot aparea si cateva tensiuni, insa comunicarea sincera si deschisa te scoate din belele. Influentele negative pot fi destul de mari in aceasta saptamana, de aceea este nevoie de foarte multa rabdare si intelegere. Daca esti singur, cu cat esti mai rezervat si mai direct, cu atat mai bine pentru tine.

Horoscop dragoste Gemeni

Discutii interesante cu partenerul de cuplu in aceasta saptamana. De ele depinde viitorul relatiei voastre: fie treceti relatia la un alt nivel, fie va opriti aici. Indiferent de modul in care se incheie aceasta conversatie, tine cont ca va fi spre binele amandurora. Daca esti singur, fii mai cald si mai deschis si vei atrage mai usor oameni in jurul tau.

