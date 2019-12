HOROSCOP DRAGOSTE pentru săptămâna 16-22 decembrie 2019. Taurii trebuie să fie precauți, Peștii au o săptămână romantică

17 Dec 2019 • 09:00

Foto: Pixabay.com

Iata horoscopul dragostei pentru saptamana 16-22 decembrie 2019. Este vremea solstitului de iarna si a intrarii Soarelui in Capricorn pentru ultima data in acest an si in acest deceniu. Pana la finele acestei luni vom avea Soarele in Capricorn si curajosul Marte in Scorpion.