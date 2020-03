HOROSCOP DRAGOSTE pentru săptămâna 16-22 martie. Racii trebuie să fie realiști, Balanțele au parte de schimbări frumoase în viața amoroasă

HOROSCOP DRAGOSTE. Focul este la putere! Marte in Capricorn face conjunctie cu Jupiter, aflat tot in Capricorn, chiar in timpul echinoctiului, ceea ce intareste ideea ca trebuie sa faci ceva, ce n-ai facut niciodata si care te va ridica pe culmile gloriei. Nimic nu te poate opri. Ai incredere in tine!



HOROSCOP DRAGOSTE. Berbec

In viata amoroasa ai sansa sa te apropii de partener, sa vorbesti despre orice te deranjeaza si sa aduci armonia in relatia ta. Relaxeaza-te si bucura-te de ce ai. Se pun bazele unei noi si frumoase atmosfere intre voi. Daca esti singur, ai timp sa iti pui ordine in viata. Da-ti seama ce vrei, fii mai optimist si mai pozitiv.

HOROSCOP DRAGOSTE.Taur

Te plangi? Renunta la acest obicei! Atmosfera planetara te indeamna sa creezi conditiile pentru o relatie de cuplu perfecta. Fii mai flexibil, mai intelegator, vorbeste sincer si deschis, spune ce vrei! Nu lasa gandurile negative sa-ti polueze relatia. Daca esti singur, nu ai motive sa fii dezamagit. Tot ce ti se intampla sunt experiente de viata care te vor ajuta sa ai succes in urmatoarea relatie.



HOROSCOP DRAGOSTE. Gemeni

Iti clarifici in minte multe aspecte legate de viata de cuplu. Apoi incepi usor-usor sa le aduci la lumina in fata partenerului. In sfarsit ti se ofera oportunitatea astrala de a-ti exprima sentimentele, grijile, preocuparile, ca sa le poti corecta. Daca esti singur, poti intalni oameni noi. Pune-ti in valoare talentul de communicator si vei putea cuceri persoana care te intereseaza.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.