HOROSCOP DRAGOSTE pentru săptămâna 18-24 noiembrie. Taurii simt presiune în cuplu, Capricornii sunt senzuali

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE. Iata horoscopul dratostei pentru saptamana 18-24 noiembrie 2019 . Trei evenimente majore au loc in aceasta saptamana. Marte, planeta rosie a actiunii, energiei, impulsului, confruntarilor se muta in Scorpion pentru a sta aici sase saptamani. Soarele se muta in zodia Sagetator pentru patru saptamani. Iar vestea care va incanta pe toata lumea: de miercuri scapam de Mercur retrograd pe acest an! Afla in continuarea cum te influenteaza toate acestea in amor. Mai multe detalii despre intregul context astral al saptamanii, citeste aici, in Horoscopul general 18-24 noiembrie 2019.

HOROSCOP DRAGOSTE. Berbec

Viata sentimentala se va imbunatati considerabil daca faci miscarile corecte, in directia potrivita. Lasa egoul deoparte si petrece mai mult timp alaturi de partenerul de cuplu. Daca esti singur, vei experimenta momente de neuitat in compania unor oameni dragi. Ia cele mai bune decizii si nu te lasa dominat de emotii.

HOROSCOP DRAGOSTE. Taur

Te-ai putea simti sub presiune asa ca nu ezita sa vorbesti cu partenerul pentru a rezolva diferentele care va despart. Esti singur? Sarmul si buna dispozitie te ajuta sa intalnesti exact persoanele potrivite pentru tine.

HOROSCOP DRAGOSTE. Gemeni

Trebuie sa fii mai atent si sa nu faci sau spui lucruri care ar putea fi intelese gresit de persoana iubita. Nu lasa madria sa genereze conflicte intre voi doi. Daca nu ti-ai gasit sufletul pereche, comporta-te bine atunci cand intalnesti oameni noi. Nu intra intr-o relatie daca simti ca nu esti inca pregatit.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.