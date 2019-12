HOROSCOP DRAGOSTE pentru săptămâna 2-8 decembrie. Leii sunt plini de farmec, Scorpionii au o perioadă de liniște și armonie

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE. Iata horoscopul dragostei pentru saptamana 2-8 decembrie 2019. Saptamana se anunta sexy, plina de oportunitati amoroase. Si asta pentru ca iubitii Marte si Venus danseaza impreuna toata saptamana, acompaniati de vrajitorul Neptun, maestrul relatiilor karmice, si de Nodurile Lunare. Venus in Capricorn face sextil cu Marte in Scorpion, marti, 3 decembrie, pentru ca ambele sa se conecteze apoi cu Nodurile Lunare, in punctele de eclipsa. Saptamana aduce oportunitati pentru intalniri karmice. Iubirea predestinata este aproape!

HOROSCOP DRAGOSTE. Berbec

Relatia de cuplu avanseaza incet, dar sigur. Pot aparea si cateva tensiuni, insa comunicarea sincera si deschisa te scoate din belele. Influentele negative pot fi destul de mari in aceasta saptamana, de aceea este nevoie de foarte multa rabdare si intelegere. Daca esti singur, cu cat esti mai rezervat si mai direct, cu atat mai bine pentru tine.

HOROSCOP DRAGOSTE. Taur

Discutii interesante cu partenerul de cuplu in aceasta saptamana. De ele depinde viitorul relatiei voastre: fie treceti relatia la un alt nivel, fie va opriti aici. Indiferent de modul in care se incheie aceasta conversatie, tine cont ca va fi spre binele amandurora. Daca esti singur, fii mai cald si mai deschis si vei atrage mai usor oameni in jurul tau.

HOROSCOP DRAGOSTE. Gemeni

Te simti bine alaturi de partenerul de cuplu si ai o dispozitie pozitiva. Tine-ti sub control emotiile prea puternice. Conjunctura astrala te poate face putin mai incapatanat decat de obicei, deci actioneaza cu tact. Daca esti singur, fa pace cu tine insuti! Abia atunci poti iesi in lume sa-ti cuceresti jumatatea.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.