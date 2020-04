Horoscop dragoste pentru săptămâna 20-26 aprilie 2020. Berbecii au motive să fie optimiști, Racii trebuie să se bazeze pe instinct

Cu Pluto care stationeaza retrograd din 25 aprilie, sentimentul de amenintare intensa care a fost in ultimele saptamani incepe sa se diminueze si chiar sa dispara. Este timpul sa incepem sa ne planificam zilele urmatoare, sa ne gandim sa avansam, ceea ce nu e ceva usor data fiind circumstanta recenta a izolarii. Pana duminica 26 aprilie, Soarele va fi in conjunctie cu Uranus cel rebel, ambii in Taur, deci primim o portie solida de energie de libertate!

Iata ce-ti rezerva astrele in plan amoros, in functie de zodie!

Horoscop dragoste Berbec

Apare soarele si pe strada ta. Daca pana acum te-ai confruntat cu probleme de natura financiara, lucrurile se rezolva. Pregateste-i partenerului de cuplu o surpriza romantica, sa il rasfeti cum n-ai mai facut-o de mult. Daca esti singur, sansele sa-ti intalnesti jumatatea in mediul online sunt destul de mari. Incearca si aceasta variant!

Horoscopul dragostei Taur

Aminteste-ti ca nu poti controla totul si este mai bine sa te lasi purtat de val decat sa incerci sa i te impotrivesti. Daca esti singur, ai nevoie de o perioada in care sa-ti analizezi sentimentele, nevoile si prioritatile in ceea ce priveste viata amoroasa.

Horoscop dragoste Gemeni

Daca esti singur, incepi sa devii mai activ in socializarea online. Cum nu prea ai cum sa iesi in oras, macar te poti apropia de persoane interesante. Daca esti implicat intr-o relatie, partenerul de cuplu pare sa fie si el intr-o pana de inspiratie. Este nevoie de mai multa comunicare in cuplu pentru a depasi acest hop. Lucrurile par sa se indrepte spre finalul saptamanii.

