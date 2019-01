HOROSCOP DRAGOSTE pentru săptămâna 21-27 ianuarie. Cum influențează Luna plină sângerie iubirea? Taurii trec la acțiune, Gemenii au parte de întâlniri interesante

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Saptamana 21-27 ianuarie 2019 debuteaza in plină forta, cu o Superluna plina sangerie, supranumita Luna plina a lupilor. Si, ca sa fie totul si mai palpitant, avem si o eclipsa totala de Luna.



HOROSCOP. Saptamana mai este asezonata cu doua cuadraturi Saturn cu Marte, Neptun cu Venus. Aceasta din urma este in conjunctie cu Jupiter. Totul culminand cu intrarea lui Mercur in Varsator. Focusul este pe relatii. E mult de discutat in cuplu.

Iata ce inseamna toate acestea pentru fiecare zodie in parte.

HOROSCOP Berbec

Trecutul nu poate fi ingropat. Suntem aici, in prezent, doar pentru ca au existat niste decizii in trecut. Amintiri puternice vor iesi la suprafata si sunt atat de vii de parca totul s-ar fi intamplat ieri. Este important sa accepti toate experientele acumulate, sa inveti din greselile facute, chiar si fara voie.

Saptamana va fi intensa pentru cei singuri, mai ales pentru cei care sunt in “negocieri”. Vor aparea converatii picante si chiar fructuoase, pentru ca se va dovedi ca aveti multe lucruri in comun. Weekend-ul se anunta fierbinte.

HOROSCOP Taur

Nu esti pregatit sa renunti, sa-i lasi pe altii sa se bucure de dragoste, iar tu sa stai pasiv. Drept pentru care, iti iei inima in dinti si treci la actiune. Ai nevoie de iubire si esti gata sa intri in joc. Atentie, insa, nu trebuie sa fortezi lucrurile sau sa actionezi nebuneste. Fii cinstit cu tine insuti si fa doar lucrurile care te reprezinta cu adevrat. Altfel poti ajunge in bratele persoanei nepotrivite. Nu face promisiuni pe care nu le poti respecta.

HOROSCOP Gemeni

Nu ai incredere in tine si nu esti deschis tuturor posibilitatilor. De fiecare data cand apare un conflict in cuplu, tu renunti sa iti argumentezi parerile. Acest obicei poate duce la acumularea de frustrari.

Gemenii singuri, in schimb, pot avea intalniri interesante care sa duca la formarea unor cupluri trainice. Daca incepi sa simti ceva pentru o persoana pe care ai cunoscut-o de curand spune-ti sentimentele. Atentie, insa, daca persoana respectiva este implicate deja intr-o relatie, nu incerca sa o strici.

