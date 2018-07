HOROSCOP DRAGOSTE pentru săptămâna 23-29 iulie 2018. Taurii încearcă să impresioneze, Gemenii au o nouă relație nouă

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE. O saptamana bogata in evenimente astrale care isi vor pune amprenta pe viata amoroasa a zodiilor. Soarele intra in Leu din 23 iulie, Mercur isi incepe miscarea retrograda pana in 19 august. Vineri, 27 iulie, are loc unul din cele mai asteptate evenimente astrale ale secolului: Luna plina sangerie in Varsator. Evenimentul devine totodata cea mai lunga eclipsa de Luna a secolului, cu o durata de 103 minute!

HOROSCOP DRAGOSTE. Mesajul pentru aceasta saptamana este: Ce trebuie sa se intample se va intampla.

HOROSCOP DRAGOSTE. Atat Varsatorul cat si Leul au de-a face cu egoul si cu rolul pe care il joci in lume: traiesti din inima, esti sincer cu tine chiar daca asta inseamna sa fii un lup singuratic (Leu) sau iti folosesti darurile ca sa sustii un obiectiv mai mare (Varsator)?

HOROSCOP DRAGOSTE. Iata ce-ti rezerva aceasta saptamana bogata in evenimente astrale, la capitolul amor.

HOROSCOP DRAGOSTE. Berbec

Ce vrei sa se schimbe in viata ta? Poate este cazul sa analizezi ce ai gresit pentru a sti ce sa nu mai faci? Incearca sa eviti subiectele de discutie ce pot genera tensiuni si controverse. Mai ales daca esti la primele intalniri.

HOROSCOP DRAGOSTE. TAUR

Vrei sa impresionezi o persoana pe care ai cunoscut-o de curand. Trebuie, insa, sa ai rabdare. Altfel risti sa fii dezamagit de reactia potentialului partener. Ai incredere in tine! Nu esti o partida rea!

HOROSCOP DRAGOSTE. GEMENI

Viata amoroasa este la cote inalte. Romantismul si erotismul sunt la ele acasa in aceasta saptamana. Daca esti singur si esti tentat de o noua relatie, fa tu primul pas. Altfel s-ar putea sa astepti mult si bine pana cand vei primi vreo reactie sau poate niciodata.

