Horoscop dragoste pentru săptămâna 25-31 mai. Gemenii trebuie să facă eforturi în cuplu, Scorpionii sunt plini de energie

Este ultima saptaman adin mai, deci trebuie sa profiti. Am avut o Luna noua in Gemeni la finalul saptamanii trecute, ceea ce a netezit calea spre noi proiecte. Unde vrei sa-ti canalizezi energia? Ce conteaza pentru tine cu adevarat? Venus este inca retrograd, de aceea va trebui sa-ti asculti in continuarea inima. Mercur va intra in Rac din 28 mai, astfel incat comunicarea va deveni si mai emotionala.

Mai multe despre contextul astral al saptamanii, in Horoscopul general al saptamanii.

Iata ce-ti rezerva astrele in plan amoros, in functie de zodie!

Horoscop dragoste Berbec

Lucrurile merg foarte bine in viata amoroasa. Ai sansa de a petrece momente placute in compania persoanei iubite, daca scapi de toate lucrurile care iti creeaza anxietate. Poti rezolva orice situatie prin discutii oneste cu partenerul de cuplu. Daca esti singur, se anunta un weekend minunat. Prietenii te inspira si te ajuta sa te relaxezi.

Horoscopul dragostei Taur

Nu ai niciun motiv de ingrijorare din punctul de vedere al vietii amoroase, asa ca nu uita sa-ti exprimi sentimentele fata de persoana iubita. Astfel, relatia voastra va evolua in directia corecta, mult mai bine decat te-ai fi asteptat. Daca nu ti-ai gasit insa sufletul pereche, atentie la alegeri: ai grija sa nu te lasi dus de val si din aceasta cauza sa faci greseli. Nu lasa pasiunea sa te defineasca.

Horoscop dragoste Gemeni

In viata de cuplu, lucrurile pot sa mearga mai bine daca faci si tu un efort. Lasa trecutul in spate si abordeaza-ti partenerul intr-o maniera frumoasa. Se aplica acelasi principiu si daca esti singur: atasamentul de trecut nu-ti permite sa mergi mai departe.

