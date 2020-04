Horoscop dragoste pentru săptămâna 27 aprilie – 3 mai. Gemenii au o săptămână fabuloasă, Balanțele se liniștesc în viața amoroasă

Pluto este planeta mortii in sensul distrugerii a ce nu mai este bun, a regenerarii si transformarii si in perioada sa retrograda ne invitam sa ne uitam mai mult in interiorul nostru decat in afara pentru procesele de schimbare necesare. Ne uitam la radacina problemelor si situatiilor, ne infruntam umbrele, trecem peste ce ne-a tinut inapoi, lasam adevarul pur sa iasa la suprafata, acceptam sa ne transformam fiind atent la tipare care ne trag in jos.

Iata ce-ti rezerva astrele in plan amoros, in functie de zodie!

Horoscop dragoste Berbec

Ai oportunitatea de a experimenta pasiunea totala, atat la nivel carnal cat si la cel emotional. Va veti distra, va veti simti bine si veti indrepta relatia voastra intr-o directie mai buna. Daca esti singur nu pierde sansa de a-ti exprima sentimentele si pasiunea fata de persoana care ti-a rapit inima.

Horoscopul dragostei Taur

Stelele iti zambesc din punctul de vedere al vietii sentimentale ceea ce te ajuta sa-ti exprimi mai usor sentimentele si sa te lasi cuprins de pasiune. Este exact ce-ti trebuia pentru a scoate relatia de cuplu din monotonia in care intrase in ultima perioada. Iar daca esti singur, saptamana aceasta este ideala pentru experiente pasionale.

Horoscop dragoste Gemeni

Urmeaza o saptamana fabuloasa. Daca esti singur, stii cum sa atrage atentia asupra ta si cum sa-tii apropii pe ceilalti. Sentimentul este incontrolabil, greu de explicat si irezistibil. Vrei sa te lasi in seama partenerului si a pasiunii de care esti cuprins. Bucura-te de aceste momente si nu permite inhibitiilor sa te opreasca.

