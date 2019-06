HOROSCOP DRAGOSTE pentru săptămâna 3-9 iunie. Gemenii trebuie să fie generoși, Berbecii au tendința să-și sufoce partenerul de viață

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE. Saptamana 3-9 iunie 2019 este una intensa din punct de vedere astrologic. Avem Luna Noua in Gemeni care te va face sa te simti ca un jongler. Atentie cu care oportunitati arunci in sus si pe care le prinzi! Venus face trigon cu Pluto si intensifica sentimentele. E totul sau nimic in materie de dragoste. Dupa doua saptamani de stat la el acasa, in Gemeni, Mercur se muta in Rac si totul devine personal. Gandurile iau turnuri emotionale uriase. Spre finalul saptamanii, Venus, planeta iubirii, se muta in Gemeni. Intreaga paleta de posibilitati amoroase se schimba. Creste dispozitia pentru flirt, creste dorinta de a sta mai mult pe afara decat prin casa.

HOROSCOP DRAGOSTE. Berbec

Trebuie sa fii foarte atent pentru a putea sa-ti mentii echilibrul in relatie. E in regula sa-ti exprimi sentimentele, insa nu este cazul sa exagerezi. Iti poti sufoca partenerul sau ii poti invada spatiul personal. Incearca sa pastrezi o anumita distanta si sa ii permiti o oarecare independenta. Pana la urma, tu insuti vrei putina libertate. Fa-ti planuri pentru weekend. Se anunta fierbinte. Daca esti singur, fii mai degajat. Cand esti incordat ai o energie cu care multa lume nu este compatibila.

HOROSCOP DRAGOSTE. Taur

Apropie-te mai mult de partenerul de cuplu si lasa-ti sentimentele sa vorbeasca. Vei vedea cum relatia se va imbunatati pe zi ce trece. Evita sa fii tendentious sau enervant, pentru ca ai si aceste tendinte atunci cand esti nemultumit de ceva. Daca esti singur, este o saptamana propice sa-ti dezvalui sufletul, sa iti marturisesti sentimentele pe care le nutresti pentru persoana respectiva.

HOROSCOP DRAGOSTE. Gemeni

O saptamana pozitiva pentru tine, care iti permite sa aduci la lumina cele mai adanci si intense emotii. Arata-i persoanei iubite generozitatea ta. Renunta la gandurile toxice, spune ce ai pe suflet. Daca esti singur, fii putin mai rezervat.

