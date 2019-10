HOROSCOP DRAGOSTE pentru săptămâna 30 septembrie – 6 octombrie 2019. Gemenii stau excelent la capitolul dragoste, Balanțele își găsesc echilibru în cuplu

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE. Iata horoscopul dragostei pentru 30 septembrie – 6 octombrie 2019. Vestea cea mare este ca Pluto iese din miscarea retrograda a acestui an iar Mercur si Marte schimba semnele gazda. Pluto este planeta nasterii, mortii, regenerarii si este una din planetele indepartate ale sistemului solar, cu efect profund. El este regele finalurilor subite; in timp ce Uranus favorizeaza schimbarea brusca, Pluto este mai putin lipsit de tact si pur si simplu scoate din vietile noastre oameni si situatii fara avertisment. Pluto nu se joaca; el nu crede in sanse oferite la nesfarsit si, in timp ce aceasta energie poate fi dificil de gestionat, este totodata si necesara ca sa putem merge mai departe.



HOROSCOP DRAGOSTE. Berbec

Impreuna cu partenerul de cuplu veti avea o saptamana minunata, plina de pasiune intensa si dragoste. Va veti petrece timpul liber impreuna, incercati lucruri noi, care aduc un aer proaspat in relatia voastra. Daca esti singur, vei intalni o persoana noua, la locul de munca sau prin intermediul prietenilor. S-au chiar ai putea incepe o relatie de cuplu cu un amic de sex opus.

HOROSCOP DRAGOSTE. Taur

Lucrurile merg bine in relatia de cuplu in aceasta saptamana. Descoperi ca aveti o multime in comun ceea ce intareste si mai mult legaturile dintre voi. Respectul si intelegerea sunt cuvintele de ordine in aceasta saptamana. Daca esti singur, ai putea intalni o persoana interesanta, fermecatoare care isi va dori sa ramana aproape de tine.

HOROSCOP DRAGOSTE. Gemeni

Se anunta o saptamana foarte buna pentru viata sentimentala. Este momentul potrivit pentru a rezolva orice problema si a clarifica orice neintelegere. Scoate la iveala partea ta buna si actioneaza cu sensibilitate, respect si logica. Incearca sa elimini tensiunile nu sa le alimentezi. Te vei bucura de momente de neuitat, pline de fericire in compania jumatatii tale. Sentimentele voastre vor fi cu adevarat intense.

