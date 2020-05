Horoscop dragoste pentru săptămâna 4-10 mai. Taurii își revigorează relația, Fecioarele trebuie să se relaxeze

Anul 2020 este un an de schimbari masive si aceasta saptamana semnaleaza inceputul unui nou capitol cu multe lectii si modificari pe domeniile calatorie, comunicare, invatare, socializare. Schimbarea punctelor de eclipsa vor aduce si un nou set de idei in spatele felului in care traim unii cu altii. Cu Mercur conjunct cu Soarele, Venus in cuadratura cu Neptun si cu Superluna plina in Scorpion in aceasta saptamana, putem vedea repercusiunile actiunilor din ultimele luni.

Iata ce-ti rezerva astrele in plan amoros, in functie de zodie!

Horoscop dragoste Berbec

Trebuie sa fii foarte atent daca vrei sa obtii echilibru in viata de cuplu. Iti exprimi sentimentele fara limite si tocmai de aceea exagerezi uneori. Iti sufoci partenerul, ii invadezi spatiul personal. Incearca sa-i lasi un grad mai mare de independenta. Pana la urma si tu ai nevoie de asta. Esti singur? Vorbeste cu persoana de care esti interesat, arata-i ce simti. Urmeaza-ti inima si vei avea doar de castigat.

Horoscopul dragostei Taur

In aceasta saptamana te apropii mai mult de persoana iubita si permiti sentimentelor tale intense sa revigoreze relatia voastra. Totusi, este indicat sa faci totul cu masura, orice exagerare poate influenta negativ atmosfera dintre voi. Duminica, ai sansa de a discuta cu usurinta si direct cu jumatatea ta, apoi te vei simti usurat. Singur? Ai sansa de a aborda cu succes persoana pe care ai pus ochii.

Horoscop dragoste Gemeni

Inceputul saptamanii este pozitiv si ai sansa de a-ti exprima sentimentele puternice. Arata-ti dragostea si generozitatea fata de partener si scapa de orice gand toxic legat de relatia voastra. Ramai rezervat si asteapta finalul saptamanii pentru discutii mai profunde. Daca esti singur, nu ascunde in carapacea proprie. Vei rata oportunitatea de a cunoaste oameni noi: poate ca unul dintre acestia s-ar putea dovedi a fi sufletul tau pereche.

