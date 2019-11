HOROSCOP dragoste pentru săptămana 4-10 noiembrie. Taurii sunt favorizați de comunicare, Fecioarele scapă de stres cu ajutorul partenerului

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanal 4-10 noiembrie 2019. Incepe o saptamana care aduce speranta in mijlocul provocarilor, incercarilor, haosului sau agitatiei de care a avut parte o buna parte dintre noi pana acum. Aceasta lumina ce se intrevede este adusa de minunatul sextil ce are loc a treia oara in acest an intre muncitorul Saturn si visatorul Neptun.

De remarcat ziua de duminica 10 noiembrie, cand Mercur retrograd se intalneste cu Pluto. Adevaruri dureroase ies la iveala. Esti pregatit?

HOROSCOP. Berbec

Simti ca este timpul sa faci o schimbare in viata ta? Daca raspunsul este DA, atunci actioneaza. Comunicarea este cheia reusitei, iar acum este momentul prielinic sa pui lucrurile la punct. Lasa-te ghidat de instincte si fa ceea ce trebuie sa faci. Daca esti singur, weekend-ul poate fi momentul ideal pentru a-ti arata adevarata fata si pentru a atrage in jurul tau potentiali parteneri pentru o relatie pe termen lung.

HOROSCOP. Taur

Saptamana aceasta favorizeaza comunicarea, astfel incat tu si partenerul va puteti reapropia. Relatia ta are o baza solida, de sentimente profunde, care te va ajuta sa depasesti momentele dificile. Daca esti singur, sunt sanse mari ca viata ta se schimbe. O persoana pe care o vei cunoaste in curand iti va suci mintile.

HOROSCOP. Gemeni

Viata amoroasa este favorizata de astre in aceasta saptamana. Ai sansa unei conversatii deschise cu partenerul in timpul careia veti lamuri multe din problemele pe care le aveti. Profunzimea discutiei va ridica relatia la un alt nivel. Daca esti singur, aceste zile iti prilejuiesc intalnirea cu persoane interesante, iar farmecul tau personal va fi la inaltime.

