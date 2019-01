HOROSCOP dragoste pentru săptămâna 7-13 ianuarie 2019. Berbecii ies în sfârșit din rutină

Foto: Pexels.com

Horoscop dragoste. Iata horoscopul saptamanii 7-13 ianuarie 2019, o saptamana bogata in evenimente astrale. Dar, poate cel mai important la capitolul dragoste este intrarea lui Venus, planeta relatiilor, a iubirii si a frumusetii in expansivul Sagetator.

Daca esti singur, pariaza pe cartea sinceritatii. Va avea efect maxim. Daca esti implicat intr-o relatie, este timpul sa inspiri viata noua. Calatoriti impreuna, inscrieti-va la un curs impreuna sau incepeti o activitate fizica impreuna. Gasiti orice care vi se pare distractiv si aventuros de facut impreuna! Venus in Sagetator este insetata dupa aventura si dupa noi orizonturi romantice de explorat.

Citeste in continuare previziunile pentru zodia ta!

Horoscop dragoste Berbec

Daca esti implicat intr-o relatie de cuplu, vor interveni cateva modificari menite sa imbunatateasca intimitatea. Daca esti singur, nu peste multa vreme statutusul se va schimba. O intalnire neasteptata te va scoate din rutina. Fa miscari inteligente si bazeaza-te pe sinceritate.

Horoscop dragoste Taur

Pot aparea tensiuni si iritari in relatia de cuplu. Tensiunea si anxietatea acumulate in viata de zi cu zi iti umbresc viata intima. Ai tendinta sa dai vina pe partener, iar acesta reactioneaza. Actioneaza cu prudenta si nu face acuzatii. Apele se vor limpezi spre sfarsitul saptamanii. Daca esti singur, fa tu primul pas spre persoana care te intereseaza.

Horoscop dragoste Gemeni

Ar trebui sa iei in calcul schimbarea atitudinii fata de partenerul de cuplu. Incearca sa fii mai pozitiv, mai dragastos, mai comunicativ si mai putin critic la adresa lui. Are nevoie de mai multa atentie din partea ta si de mai multa valorizare. Daca esti singur, astrele iti sunt favorabile, asa ca iesi mai des in lume. Poti cuceri mai usor acum.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO