HOROSCOP DRAGOSTE pentru săptămana 8-14 aprilie. Berbecii sunt sfătuiți să nu-și controleze partenerii, Gemenii au parte de tensiuni

HOROSCOP. Iata horoscopul dragostei pentru saptamana 8-14 aprilie 2019. Incepe sezonul planetelor retrograde din aprilie, odata cu aceasta saptamana! Dupa ce Mercur a fost primul retrograd 2019 ocupand aproape toata luna martie cu testele si reverificarile sale in comunicare, gandire, tehnologie si transport, din 10 aprilie ne asteapta patru luni de JUPITER RETROGRAD. In plus, Jupiter, Venus, Mercur si Soarele fac ca aceasta sa fie o saptamana plina de evenimente astrale. Se face aglomeratie pe cer… Venus, Mercur si Soarele se conecteaza cu Jupiter, Saturn, Neptun, Pluto si Nodurile Lunare – si totul intr-o succesiune foarte rapida! Luna aprilie devine din ce in ce mai intensa pe masura ce avansam in ea!

HOROSCOP. Si relatiile ajung in centrul scenei in aceasta saptamana, cand Venus in Pesti se conecteaza cu sextilul Neptun-Saturn. Este timpul sa ne asezam la masa de negocieri si sa lamurim unele aspecte. Inima ti se poate umple cu o ceata roz, dar Saturn vine Vineri ca sa te faca sa fii mult rational in aspecte sentimentale. Cu Pluto, planeta renasterilor si Nodul Sud implicate in weekend, unele trairi devin adanci, poate prea adanci de gestionat. Poate ca sufletul tau le poarta de cateva vieti… Asteapta-te ca evenimentele sa aiba o traire karmica!

HOROSCOP. Cum vor influenta toate acestea viata amoroasa in saptamana 8-14 aprilie, afli citind in continuare!

HOROSCOP. Berbec

Nu incerca sa-ti controlezi partenerul. Ai tendinta sa devii pretentios si poti zdruncina astfel echilibrul relatiei voastre. Nu te ingrijora. Vei reusi sa iti recastigi increderea de sine, iar in cuplu se va instaura din nou calmul. Weekendul va aduce discutii menite sa stabileasca noile directii in care va veti indrepta impreuna.

HOROSCOP. Taur

O saptamana interesanta pentru viata amoroasa, mai ales ca pornesti in cautarea adevarului interior. Fii cinstit cu tine insuti, dar si cu partenerul de viata. Nu lasa emotiile sa iti controleze comportamentul. Fii pregatit pentru surprize, schimbari si descoperiri. Viata amoroasa se imbunatateste simtitor, mai ales daca esti singur. Nu este exclus sa incepi o relatie noua.

HOROSCOP.Gemeni

Pot aparea cateva tensiuni in relatie. Nu lasa emotiile sa iti controleze comportamentul. Vorbeste sincer si deschis cu partenerul despre nevoile tale. Spre sfarsitul saptamanii diferendele se pot potenta si veti putea adopta o atitudine concilianta. Va veti recastiga optimismul si va veti simti fericiti.

