HOROSCOP DRAGOSTE pentru săptămâna 9-15 martie. Taurii au o perioadă interesantă, Balanțele depășesc insecuritățile

HOROSCOP DRAGOSTE. Desi mai pot exista perioade de haos si confuzie, totul se va risipi ca prin farmec cand Soarele face sextil cu Jupiter, pe 11 martie. Marte face sextil cu Neptun, apoi Soarele va face si el sextil cu Pluto si Venus. Totul da startul unei perioade de dezvoltari fantastice. Weekendul 14-15 martie marceaza o actiune decisiva. Marte face sextil cu Neptun si acest lucu presupune un proiect de mare amploare.

HOROSCOP DRAGOSTE. Iata ce-ti rezerva astrele in plan amoros, in functie de zodie!

HOROSCOP DRAGOSTE. Berbec

Ar trebui sa nu mai incerci sa-ti controlezi partenerul de cuplu. Ai tendinta de a cere prea mult ceea ce dezechilibreaza relatia de cuplu. Insa nu trebuie sa-ti faci griji: in curand iti vei recastiga increderea, iar relatia va fi repusa pe drumul cel bun. Weekendu-l este excelent pentru a lu decizii realiste, bazate pe intelegere. Esti singur? Ai o aura pozitiva, iar persoanele de sex opus se simt atrase de tine.

HOROSCOP DRAGOSTE. Taur

Urmeaza o saptamana interesanta din punctul de vedere al vietii amoroase. Fii onest cu tine si jumatatea ta insa nu te lasa dominat de emotii si sa reactionezi intr-un mod necorespunzator. Pregateste-te sa infrunti surprize, schimbari si descoperiri. Viata amoroasa se imbunatateste, mai ales daca esti singur. Este o perioada buna sa cunosti oameni noi, sau chiar sa te implici intr-o noua relatie.

HOROSCOP DRAGOSTE. Gemeni

In aceasta saptamana apar unele tensiuni in relatia de cuplu. Te simti compesit emotional asa ca ar trebui sa-ti deschizi inima in fata partenerului. Vorbeste cu onestitate si incearca sa privesti lucrurile si din perspectiva lui. Spre finalul saptamani, furtuna se domoleste, diferentele dintre voi dispar si vedeti totul intr-o maniera realista. Adopti o atitudine reconcilianta, ceea ce iti determina jumatatea sa-si recapete optimismul si sa fie fericita. Ai oportunitatea de a atrage o persoana care iti face inima sa bata mai repede, asa ca profita de aceasta situatie. Este momentul sa-ti dezvalui sentimentele.

