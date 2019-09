HOROSCOP DRAGOSTE pentru săptămâna 9-15 septembrie. Gemenii reiau o legătură veche, Vărsătorii dau și primesc dragoste

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE. Iata horoscopul dragostei pentru 9-15 septembrie 2019, in care energia intensa a Fecioarei care ne-a dominat ultimele saptamani cu 5 planete gazduite aici incepe sa se estompeze. Un eveniment special al acestei saptamani are loc chiar in prima sa zi: luni 9 septembrie 2019 inseamna in numerologie 999 si este o zi foarte importanta pentru ca se deschide portalul energetic 999 pe care nu l-am mai experimentat de foarte mult timp! Energia lui 999 este una a reinnoirii si multi oameni deja simt acest portal ca fiind activat. Deci daca ai stari pe care nu le explici, o cauza este de aici.

HOROSCOP DRAGOSTE. Berbec

Esti mai intelegator si mai receptiv la nevoile partenerului de cuplu. Iti dai seama de unele greseli pe care le-ai facut in comunicarea cu acesta si esti pregatit sa le corectezi. Vor avea loc schimbari de bun augur in cuplu, iar persoana iubita nu se va mai simti ignorata.

HOROSCOP DRAGOSTE. Taur

Vrei sa fii in centrul atentiei, iar lumea sa-ti recunoasca meritele. Vrei sa fii laudat, apreciat, pentru ca astfel de incarci de energie. Atentie, insa, sa nu pui prea multa presiune pe partenerul de cuplu cu toate aceste solicitari.

HOROSCOP DRAGOSTE. Gemeni

Simti nevoia de a comunica cu o persoana de sex opus care a reprezentat ceva in viata ta. Ii scrii un mesaj, o scrisoare, ii dai un telefon sau poate chiar o vizitezi. Amintiri placute ies la suprafata si nu este imposibila o reimpacare. Atentie, insa, la ciorba reincalzita!

