HOROSCOP DRAGOSTE pentru săptămâna în curs. Leii au apetit pentru iubire, Taurii au o perioadă foarte bună în cuplu

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE. Iata horoscopul saptamanal 19-25 august 2019, saptamana in care toate motoarele se tureaza si toate sistemele functioneaza o data ce noi planete intra in zodia Fecioarei si in energia sa de harnicie, munca, devotament, meticulozitate si eficienta maxima. Sunt ultimele zile cu Soarele in zodia Leu pe anul 2019. Multumim pentru tot ce a adus bun in vietile noastre acest tranzit si ne pregatim cum se cuvine pentru o toamna rodnica. Cel putin acest lucru ne pregateste Cosmosul cu nu mai putin de 5 tranzite in Fecioara! Marte, Soarele, Venus, Mercur si Luna noua – toate in Fecioara in zilele urmatoare.

HOROSCOP DRAGOSTE. Berbec

In aceasta saptamana viata ta de cuplu se afla sub auspicii favorabile. Daca esti singur, sunt sanse mari sa devii interesat de o persoana de la locul de munca sau din cercul de prietenii. Sau o relatie de prietenie ar putea evolua intr-una de cuplu.

HOROSCOP DRAGOSTE. Taur

Relatia de cuplu trece printr-o perioada foarte buna, iar tu te vei bucura de fericire alaturi de persoana iubita. Intelegerea si cooperarea va vor intari relatia de cuplu. Vei fi ocupat sa-ti rasfeti copiii (daca ai) sau partenerul de cuplu. Singur? Vei intalni o persoana care te va cuceri de-a dreptul.

HOROSCOP DRAGOSTE. Gemeni

Viata ta amoroasa merge tot mai bine. Asa ca in aceasta saptamana ai ocazia de a clarifica orice problema de natura sentimentala. Foloseste diplomatia si arata-i intelegere persoanei iubite pentru a imbunatati relatia de cuplu. Dorintele iti vor fi implinite, iar pasiunea se afla la cote inalte. Ai nevoie doar de dragoste si o vei primi chiar si daca esti singur.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.