HOROSCOP DRAGOSTE pentru sfârșitul săptămânii. Racii au parte de multe momente picante, Capricornii au parte de mult romantism

HOROSCOP DRAGOSTE. Iata horoscopul pentru săptămâna în curs, prima saptamana completa a toamnei 2019. Toamna ce a inceput in forta gratie energiei recentei Luni Noi in Fecioara din 30 august ale carei efecte se manifesta aproximativ doua saptamani, dar si contextului special in care 7 planete sunt acum in semne de pamant, din care 4 in zodia Fecioara. Marte, Mercur, Venus si Soarele si-au dat rendez-vous in minutioasa Fecioara si ne seteaza lumea fiecaruia pe directii mai bine infipte in pamant, bazandu-ne pe responsabilitate, munca si meticulozitate ca sa obtinem succesul dorit. Norocul ii favorizeaza pe cei curajosi in aceasta saptamana si mai ales pe cei inteligenti si curajosi.

HOROSCOP DRAGOSTE. Este o saptamana particulara ce se afla sub aceste influente mentionate anterior, dar in acelasi timp in Cosmos au loc nu mai putin de 11 ASPECTE ASTRALE intre planete ! Trigoane, conjunctii, cuadraturi, opozitii… planetele par a fi intr-un imens ring de dans in care ba danseaza armonios, spre beneficiul nostru, ba se resping si au ceva de impartit, spre prudenta noastra.

HOROSCOP DRAGOSTE. Berbec

Viata amoroasa trece printr-o perioada buna, iar relatia ta de cuplu se imbunatateste in mod vizibil. Simti nevoia sa iti arati interesul pentru partner si sa dati si mai multa profunzime relatiei voastre. DAca esti singur, pasiunea te face incantator. Slabe sanse sa nu reusesti sa cuceresti pe cineva. Totul e sa actionezi la momentul potrivit!

HOROSCOP DRAGOSTE. Taur

In sfarsit, te dedici si tu vietii de cuplu. Urmeaza o perioada romantica si fierbinte, in care vei recupera timpul pierdut. Poate pleci intr-un concediu sau o calatorie romantica, un fel de “medicament” pentru micile stricaciuni provocate de stresul si grijile cotidiene. Libodoul este in crestere si va bucurati impreuna de momente intime fierbinti. Daca esti signur, nu-ti pierde speranta. Saptamana aceasta aduce cu ea vestile unei posibile aventuri pe care nu o vei uita niciodata.

HOROSCOP DRAGOSTE. Gemeni

O saptamana excelenta ca sa-ti scoti in evidenta latura romantica. Farmecul si stralucirea ta vor predomina sit e vor face sa fii foarte atractiv in ochii potentialilor parteneri. Profita de aceasta energie si ai grija de aspectul tau. Restul vor veni de la sine. Daca esti implicat intr-o relatie de cuplu, fii atent la dorintele si nevoile partenerului de cuplu. Lasa problemele de o parte si concentreaza-te mai mult pe placerile vietii in doi.

