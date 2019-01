HOROSCOP dragoste săptămâna 14-20 ianuarie 2019. Întâlniri electrizante înainte de Luna plină sângerie

Foto: Pixabay.com

Horoscop dragoste. Suntem in mijlocul sezonului de eclipse ale lunii ianuarie 2019, intre eclipsa partiala de Soare din Capricorn din 6 ianuarie si cea totala de Luna plina sangerie din 21 ianuarie. Schimbarea este in aer, dar inca nu toate datele sunt instalate insa simtim anticiparea lor.

Saptamana incepe in forta. Luni, 14 ianuarie, Mercur, planeta comunicarii, este in sextil cu visatorul Neptun si ne umple capul cu idei minunate. Te gandesti la iubire? Actioneaza! Luna se afla la mijloc intre cele doua eclipse si pune lucrurile in miscare! Weekend-ul devine si mai fierbinte. Venus, planeta iubirii si a relatiilor, si Marte, zeul actiunii, al pasiunii si al focului puternic aprins, sunt in trigon si te predispun la noi aventuri romantice.

Iata cum iti va fi saptamana in plan amoros, in functie de zodie.

Horoscop dragoste Berbec

Ai nevoie de mai multa maturitate si mai mult rationament pentru a descoperi unde ai gresit. Urmeaza o perioada de reacomodare cu partenerul de cuplu, de regasire si de reaprindere a focului dintre voi. Daca esti singur, ai o aura proaspata care va atrage ca un magnet persoanele de sex opus. Vei primi multe complimente.

Horoscop dragoste Taur

O perioada de constientizare a problemelor din cuplu. Nu mai ignora dificultatile, rezolva-le acum! Mai tarziu poate fi prea tarziu. Rezultatele pot fi fantastice. Scanteia amorului se poate reaprinde. Daca esti singur, renunta la victimizare. Actioneaza si pot iesi focuri de artificii din dormitorul tau. Schimba-ti atitudinea si vei vedea imediat rezultatele.

Horoscop dragoste Gemeni

Dedici mai mult timp partenerului de cuplu, iar rezultatele se vor vedea imediat. Relatia devine mai armonioasa, mai fierbinte. Faceti planuri de viitor. Daca esti singur, sunt sanse mari sa-ti gasesti jumatatea. Nu te incuia in casa. Iesi mai des, nu refuza invitatiile prietenilor.

