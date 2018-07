Horoscop dragoste săptămâna 16-22 iulie 2018. Ce zodii își pot găsi jumătatea

Foto: Pixabay.com

Horoscop dragoste. Ultima saptamana din zodia Racului. Ne pregatim de intrarea in maiestuosul si stralucitorul Leu. Pana atunci, insa, vom resimti inca efectele Lunii Noi si ale eclipsei partiale de Soare de vineri, 13 iulie.

Horoscop dragoste. O saptamana numai buna pentru distractie, emotii puternice, flirt si seductie. O perioada excelenta pentru intalniri amoroase, iar cei singuri au sanse mari sa isi gaseasca jumatatea.

Horoscop dragoste. Iata cum arata horoscop dragoste pentru saptamana 16-22 iulie 2018, in conformitate cu contextul astral al perioadei.

Horoscop dragoste Berbec

Se anunta o schimbare in viata de familie. Fie e o schimbare de job care iti aduce beneficii situatiei financiare, fie temutati in casa noua. Sau poate urmeaza o cerere in casatorie? Sau vine pe lume un bebe? Indiferent care ar fi raspunsul, romantismul pluteste in aer.

Horoscop dragoste Taur

Desi ai stari de spirit schimbatoare, partenerul de viata stie sa te inteleaga. Cere sfatul persoanei iubite, spune-i ce simti. Comunicarea poate fi favorizata, cu conditia sa fii sincer si direct. Nu o lua pe ocolite.

Horoscop dragoste Gemeni

Nu te grabi. Ia lucrurile usor, asa cum vin, si nu incerca sa fortezi. Da-ti voie sa analizezi fiecare situatie in parte, fara prejudecati, fara frica. Pot aparea cateva probleme financiare in cuplu care sa umbreasca putin romantismul. Insa daca actionezi cu precautie, situatia se poate remedia rapid.

