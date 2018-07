Horoscop dragoste săptămână 2-8 iulie 2018. Chiron este retrograd! Rănile trecului ies la lumină

Horoscop dragoste. Saptamana 2-8 iulie 2018 sta sub semnul lui Chiron, vindecatorul ranilor, in miscare retrograda.

Chiron simbolizeaza vindecatorul de rani. Fiecare om are in harta sa natala pe Chiron intr-o anumita configuratie si el reprezinta la fiecare cea mai mare si grea rana pe care o are si o poarta dupa el in aceasta viata, dar si toate eforturile pe care le face ca sa isi vindece aceasta rana. Chiron a fost numit dupa centaurul din mitologia greceasca ce era un vindecator si invatator intelept dar care, in mod ironic, nu a putut sa se vindece pe el insusi.

Cu totii venim in aceasta viata cu rani ale sufletului de vindecat. Aceste rani pot fi purtate de noi din alte vieti dar pot fi si lectii pe care sufletul vrea neaparat sa le invete. Uneori sufletul isi va alege aceste rani si lectii ca sa devina invatator sau ghid.

Horoscop dragoste Berbec

O saptamana pasionala, cu trairi emotionale intense. Alaturi de partenerul de cuplu traversezi o perioada benefica relatiei. Iti exprimi cu usurinta sentimentele.

Daca esti singur, evita sa fii prea insistent, caci s-ar putea sa indepartezi potentialii parteneri.

Horoscop dragoste Taur

Planetele sunt aranjate favorabil pentru tine. Sentimentele pentru partenerul de cuplu sunt din ce in ce mai puternice si mai profunde. Este momentul prielnic sa rupi rutina si sa faci ceva nebunesc.

Daca esti singur, este recomandat sa fii mai indraznet.

Horoscop dragoste Gemeni

O saptamana fabuloasa. Stii cum sa faci pe cineva sa se indragosteasca iremediabil de tine. Iti rasfeti partenerul cum te pricepi tu mai bine.

Daca esti singur, aduci la suprafata sentimente pe care le credeai uitate. Dar nu, ele sunt acolo, si asteapta sa inchizi cumva acest capitol. Ai de ales. Fie pui punct definitiv, fie incerci o reconectare cu persoana respectiva.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.